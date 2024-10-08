Сообщения западных СМИ о тайных переговорах по Украине, которые якобы идут в настоящее время, — это не более чем провокация, заявил так называемый глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, целью такой провокации якобы является отвлечение внимания.

"Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация, направленные на то, чтобы отвлечь от наступления российскую армию", — заявил Смирнов.

По его словам, неприемлемо обсуждать статус так называемых "новых регионов". Он самоуверенно заявил, что предметом переговоров может быть только "то, что осталось от Украины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой". Но Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели.

По информации западных СМИ, даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости военной победы над Россией, переосмысливают свои цели. Некоторые представители Офиса президента также в частных разговорах сетуют на то, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, захваченную Россией. Поэтому за закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, согласно которому РФ сохранит контроль над захваченными территориями. То есть, Москва сохраняет де-факто контроль над примерно пятой частью Украины, которую она оккупировала – хотя суверенитет России над ними не признается.



