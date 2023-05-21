«В Америке и во Франции в украинцев есть два врага», - мнение французского журналиста

Леви знают как
известного философа, политического журналиста и режиссера. В интервью "Голосу Америки" он рассказал, почему Запад боится российской пропаганды и какие уроки
украинское государство может извлечь в этой войне, пишут "Комментарии".
Бернар-Анри Леви. Во время визита в Украину
По его словам,
Франция и Америка – те страны, стоящие на стороне справедливости и правды, они
на стороне Украины. Однако есть моменты, которых очень боятся эти
страны-союзники.
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"Я продолжаю
говорить друзьям в Украине: "Будьте осторожны, вам сейчас помогают, оружие
поступает, но у вас есть два больших врага в моей стране, в Америке это страх и
усталость". Трус Запада — это то, что сознательно провоцируют диктаторы. Потому
что, когда Путин говорит о ядерной опасности, мы настораживаемся", — отмечает
Леви.
Он продолжает, что
усталость Западных стран от войны уже достаточно заметна. Это происходит и под
влиянием каких-либо внешних факторов. Все идет слишком быстро, и проникает
сквозь социальные сети, одно событие – сменяет другое.
"Даже сейчас в
Америке я читая газеты, вижу, что Украина уже не на первых страницах. Даже то,
что гражданам вашего государства удается так долго удерживать внимание Запада,
— это уже достижения. Так происходит благодаря смелости украинского народа и
стратегическому разуму Зеленского и его отказу идти на любые компромиссы. Но
этот страх в западном общественном мнении всю свою жизнь, и я продолжаю его
уничтожать", — добавляет философ.
По его мнению, российская пропаганда в той или
иной степени оставляет след в подсознании американских и французских элит, если
бы они не пытались побороть это.
"Наш общий страх.
Страх Запада. Мы настолько запуганы, что, когда есть что-то, что может
позволить нам бояться меньше, мы это сразу принимаем. Мы боимся президента РФ,
боимся его ядерных угроз, в которые я, кстати, не верю. Поэтому, когда
появляется тезис, что, например, Крым не принадлежит Украине — мы начинаем в
это верить. Но это трусливая часть европейской и американской элит", –
подчеркивает Бернар-Анри Леви.
В то же время,
если говорить о Франции, отдельную часть ее населения можно отнести ко второму
фронту армии РФ, говорит журналист.
"Есть еще одна
причина – это коррупция. У нас во Франции есть отдельные партии, живущие на
зарплате кремлевского диктатора, они существуют благодаря кредитам, полученным
от России. Поэтому они полностью принадлежат ко второму фронту русской армии. И
для меня, как для француза, они предатели своего отечества", — резюмирует
спикер.
В то же время, он
заключает, что Франция поддерживает позицию-победы Украины. Хотя на это ушло
немало времени.
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"Комментарии", — Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, —
французский философ Многие иностранцы покидают мирную жизнь в своем государстве
и отправляются в Украину, вступая в ряды ВСУ и выбирая чужую войну.
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