«В Америке и во Франции в украинцев есть два врага», - мнение французского журналиста

Леви знают как известного философа, политического журналиста и режиссера. В интервью "Голосу Америки" он рассказал, почему Запад боится российской пропаганды и какие уроки украинское государство может извлечь в этой войне, пишут "Комментарии".

Бернар-Анри Леви. Во время визита в Украину

По его словам, Франция и Америка – те страны, стоящие на стороне справедливости и правды, они на стороне Украины. Однако есть моменты, которых очень боятся эти страны-союзники.

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"Я продолжаю говорить друзьям в Украине: "Будьте осторожны, вам сейчас помогают, оружие поступает, но у вас есть два больших врага в моей стране, в Америке это страх и усталость". Трус Запада — это то, что сознательно провоцируют диктаторы. Потому что, когда Путин говорит о ядерной опасности, мы настораживаемся", — отмечает Леви.

Он продолжает, что усталость Западных стран от войны уже достаточно заметна. Это происходит и под влиянием каких-либо внешних факторов. Все идет слишком быстро, и проникает сквозь социальные сети, одно событие – сменяет другое.

"Даже сейчас в Америке я читая газеты, вижу, что Украина уже не на первых страницах. Даже то, что гражданам вашего государства удается так долго удерживать внимание Запада, — это уже достижения. Так происходит благодаря смелости украинского народа и стратегическому разуму Зеленского и его отказу идти на любые компромиссы. Но этот страх в западном общественном мнении всю свою жизнь, и я продолжаю его уничтожать", — добавляет философ.

По его мнению, российская пропаганда в той или иной степени оставляет след в подсознании американских и французских элит, если бы они не пытались побороть это.

"Наш общий страх. Страх Запада. Мы настолько запуганы, что, когда есть что-то, что может позволить нам бояться меньше, мы это сразу принимаем. Мы боимся президента РФ, боимся его ядерных угроз, в которые я, кстати, не верю. Поэтому, когда появляется тезис, что, например, Крым не принадлежит Украине — мы начинаем в это верить. Но это трусливая часть европейской и американской элит", – подчеркивает Бернар-Анри Леви.

В то же время, если говорить о Франции, отдельную часть ее населения можно отнести ко второму фронту армии РФ, говорит журналист.

"Есть еще одна причина – это коррупция. У нас во Франции есть отдельные партии, живущие на зарплате кремлевского диктатора, они существуют благодаря кредитам, полученным от России. Поэтому они полностью принадлежат ко второму фронту русской армии. И для меня, как для француза, они предатели своего отечества", — резюмирует спикер.

В то же время, он заключает, что Франция поддерживает позицию-победы Украины. Хотя на это ушло немало времени.

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