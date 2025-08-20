В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото

В ночь на 20 августа страна-агрессор нанесла массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области, которая публикует фото последствий удара.

Атака на Ахтырку. Фото: полиция Сумской области

В сообщении говорится, что ночью город Ахтырка Сумской области подвергся массированному удару со стороны российских беспилотников.

От ударов пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, которые тщательно осмотрели территорию, документировали последствия обстрела, собирали вещественные доказательства и оказывали помощь пострадавшим.

Всего в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

"Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и безопасности мирных людей, целенаправленно атакуя жилые кварталы", — отметили в полиции.

По всем фактам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 августа войска РФ совершили очередную массированную атаку на территорию Сумщины. Под огнем оказалась Ахтырская громада, куда противник направил ударные беспилотники. Целью стали жилые кварталы частного сектора. Зафиксирован ряд попаданий в дома, что повлекло за собой мощные пожары. Об этом сообщила глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По предварительной информации, среди жителей погибших нет, однако несколько человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Врачи уже работают с пострадавшими, а экстренные службы вовлечены в ликвидацию последствий ночной атаки. На местах обстрелов продолжают работать пожарные, спасатели и полицейские, которые помогают местным жителям эвакуироваться из опасных участков и оказывают необходимую поддержку.



















