logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото

От ударов пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж

20 августа 2025, 07:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 20 августа страна-агрессор нанесла массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области, которая публикует фото последствий удара.

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото

Атака на Ахтырку. Фото: полиция Сумской области

В сообщении говорится, что ночью город Ахтырка Сумской области подвергся массированному удару со стороны российских беспилотников.

От ударов пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, которые тщательно осмотрели территорию, документировали последствия обстрела, собирали вещественные доказательства и оказывали помощь пострадавшим.

Всего в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

"Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и безопасности мирных людей, целенаправленно атакуя жилые кварталы", — отметили в полиции.

По всем фактам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 августа войска РФ совершили очередную массированную атаку на территорию Сумщины. Под огнем оказалась Ахтырская громада, куда противник направил ударные беспилотники. Целью стали жилые кварталы частного сектора. Зафиксирован ряд попаданий в дома, что повлекло за собой мощные пожары. Об этом сообщила глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По предварительной информации, среди жителей погибших нет, однако несколько человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Врачи уже работают с пострадавшими, а экстренные службы вовлечены в ликвидацию последствий ночной атаки. На местах обстрелов продолжают работать пожарные, спасатели и полицейские, которые помогают местным жителям эвакуироваться из опасных участков и оказывают необходимую поддержку.

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото - фото 2

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото - фото 3

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото - фото 4

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото - фото 5

В Ахтырке после удара россиян много раненых, среди них дети: появились первые фото - фото 6



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/policesumy/posts/1073769608201617
Теги:

Новости

Все новости