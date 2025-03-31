Уже завтра могут мобилизовать ранее забронированных: в Раде сделали предупреждение

31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий и бронирования работников. Если работник не успел забронировать от мобилизации, он может быть призван на военную службу. Об этом у себя в Телеграмме сообщил нардеп Александр Федиенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Хочу напомнить, что уже сегодня истекает срок, до которого учреждения и предприятия обязаны были подтвердить свою критичность, и в случае необходимости забронировать своих сотрудников", – написал парламентарий.

Он уточнил, что Кабинет Министров разрешил предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта.

"Если работник не успел забронироваться от мобилизации, он может быть призван на военную службу", — написал Александр Федиенко.

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