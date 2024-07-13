Уже не 50: стало известно, сколько F-16 Украина надеется получить этим летом и до конца года

В СМИ периодически обсуждалось, что до конца года Украина может иметь как минимум 50 современных западных истребителей. Теперь же не только постоянно смещаются сроки поставки самолетов, но и уменьшается их количество. Реально на что может рассчитывать Киев – это получить от западных партнеров шесть истребителей F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на собственные источники.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники СМИ отмечает, процесс отправки военных самолетов в Украину пока осложняется вопросами по запчастям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Люди, которые занимаются этим вопросом, также обеспокоены тем, что в Украине не хватает взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы к российским атакам.

По словам одного из собеседников, Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 – от 15 до 24 самолетов. Другой собеседник агентства сказал, что Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 – до конца года.

Вызовы по F-16 были настолько серьезными, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это очень дорогим проявлением поддержки президента Владимира Зеленского, пишет агентство. Высокопоставленный чиновник НАТО, с которым общалось агентство, перечислил три основных вопроса, которые беспокоят планировщиков по доставке F-16.

Во-первых, самолеты должны быть реконфигурированы в зависимости от их задач, таких как разведка или боевые действия. Во-вторых, в Украине не так много длинных, качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий для защиты от российских атак. В-третьих, логистика поддержки самолетов является сложной – начиная от потребности в запчастях и заканчивая техническим обслуживанием и поиском инженеров.

Другой представитель НАТО отметил, что Украина пытается достичь за несколько месяцев того, что обычно занимает три-четыре года.

Представитель компании Lockheed Martin, производителя F-16, в ответе на вопрос по электронной почте заявил, что "мы продолжаем поддерживать реакцию правительства США на конфликт в Украине", не комментируя при этом, как будет осуществляться обслуживание или поставки запчастей для самолетов.

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