Мы на пороге начала новой фазы войны: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
В последнее время снова оживились разговоры о предоставлении Украине истребителей F-16. На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что фактически вопрос с предоставлением Киеву западных истребителей решен. С каким трудом могут столкнуться F-16 в Украине? Действительно ли получение F-16 станет началом новой фазы войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире канала Freedom заявил, что россияне уже ощущают скорейшее приближение истребителей F-16. Именно поэтому в последние недели российские оккупационные войска достаточно активно наносят удары по Украине, в частности по авиационной структуре, где потенциально могут базироваться переданные партнерами истребители F-16.
Он также отметил, что Россия ужесточает систему ПВО. При этом не только на линии фронта, но и вблизи границ с Украиной.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире канала Freedom заявил, что использование предоставленных Украине самолетов F-16 будет зависеть от того, какие на них будут радары и какими ракетами они будут оснащены. С их получением начнётся еще одна сложная фаза войны, считает.
При этом он предостерег от мысли, что если условно завтра появятся F-16, на этом закончится война. По его словам, это только "начало еще одной сложной фазы войны".
В то же время Криволап считает, что взлет F-16 будут с территории Украины. И этому есть веская причина. Как только с территории Румынии или Польши полетит хотя бы один самолет и совершит какие-то боевые действия в отношении России, сразу же эта страна будет признана стороной конфликта. Поэтому взлет F-16 будут с территории Украины.
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Ермаков
сегодня, 07:38
По данным ИКД реальная вооруженность РФ падает с каждым месяцем и в сентябре будет критический перелом, когда РФ будет слабее ЗСУ.