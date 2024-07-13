Мы на пороге начала новой фазы войны: о чем это говорит

В последнее время снова оживились разговоры о предоставлении Украине истребителей F-16. На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что фактически вопрос с предоставлением Киеву западных истребителей решен. С каким трудом могут столкнуться F-16 в Украине? Действительно ли получение F-16 станет началом новой фазы войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Появление первой эскадрильи F-16 в нынешних условиях не переломит ход войны

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире канала Freedom заявил, что россияне уже ощущают скорейшее приближение истребителей F-16. Именно поэтому в последние недели российские оккупационные войска достаточно активно наносят удары по Украине, в частности по авиационной структуре, где потенциально могут базироваться переданные партнерами истребители F-16.

"За последние два месяца многие ключевые украинские аэродромы чуть ли не каждый раз были целью врага. Это говорит о том, что враг видит в этих аэродромах возможность для будущего развертывания F-16. Даже если эти самолеты будут базироваться на тыловых аэропортах, на удаленности от линии фронта, все равно во время боевых вылетов необходимо будет где-то временно совершать посадку для дозаправки и загрузки боекомплекта, потому что радиус действия F-16 будет составлять около 500 км", – отметил Богдан Долинце.

Он также отметил, что Россия ужесточает систему ПВО. При этом не только на линии фронта, но и вблизи границ с Украиной.

"Это создаст определенные сложности для работы истребителей. Появление первой эскадрильи F-16 (от 12 до 20 истребителей) в нынешних условиях не переломит ход войны", – констатировал он.

Для F-16 не проблема сбивать крылатые ракеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире канала Freedom заявил, что использование предоставленных Украине самолетов F-16 будет зависеть от того, какие на них будут радары и какими ракетами они будут оснащены. С их получением начнётся еще одна сложная фаза войны, считает.

"Диапазон задач, которые может выполнять истребитель, широк — от охоты за крылатыми ракетами и "Шахедами" до нанесения дальних ударов по территории России. Некоторые ракеты, которыми можно оснастить F-16, могут бить на расстояние до 900 км. Но я думаю, пока этого не будет. Думаю, будет постепенное наращивание мощности и увеличение дальности, на которую нам будет позволено бить по территории России", – отметил эксперт.

При этом он предостерег от мысли, что если условно завтра появятся F-16, на этом закончится война. По его словам, это только "начало еще одной сложной фазы войны".

"Для F-16 не проблема сбивать крылатые ракеты. Но я считаю, что у нас самая острая проблема – это КАБы (сверхтяжелые корректируемые авиабомбы). Если бы еще в прошлом году у нас были F-16, наше население бы не знало, что такое КАБы. Лучше всего, если проблему с КАБами будут решать совместно – американский ЗРК Patriot плюс F-16. Радиус действия истребителя по таким целям – до 550 км", – пояснил он.

В то же время Криволап считает, что взлет F-16 будут с территории Украины. И этому есть веская причина. Как только с территории Румынии или Польши полетит хотя бы один самолет и совершит какие-то боевые действия в отношении России, сразу же эта страна будет признана стороной конфликта. Поэтому взлет F-16 будут с территории Украины.

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