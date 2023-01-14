Уже известно кто приказал выпустить по мирному Днепру «убийцу авианосцев»

Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22, которую выпустили из бомбардировщика Ту-22М3, рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "Комментарии".



Обнародовали имя командира, руководившего обстрелом Днепра

"Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", — отметил Юрий. Игнатий. Аналогичная ракета попала в июне по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погиб не менее 21 человек.

Обстрелять Днепр дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. 27 июня прошлого года по приказу военного преступника полковника Олега Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.





Число погибших в результате попадания ракеты в 9-этажку в Днепре возросло до 9, среди них 15-летняя девушка. Из 64 раненых – 59 в больнице, остальные лечатся дома. Российская ракета попала в дом в котором 16 подъездов и проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей).

Мэр Днепра эмоционально отреагировал в соцсетях: "Я хочу только одного. Чтобы каждый российский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами. Каждый. Без исключения".

Как писали "Комментарии", убить ракетную и беспилотную индустрию РФ призвал мир глава МИД Дмитрий Кулеба. Ранее "Комментарии" информировали, что во время масштабной ракетной атаки в Украине российские войска ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся люди, которые в выходной день находились дома.

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