Уже через несколько дней: в ВСУ предупредили, где начнут активные штурмы оккупанты

Российские войска могут начать активные штурмовые действия на Запорожье уже максимум через неделю. Сейчас оккупанты проводят разведывательно-поисковые операции на этом направлении, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Запорожье

По его словам, российские войска пытаются захватить позиции украинских подразделений и улучшить свое тактическое положение.

На сегодняшний день, говорит военный, активные штурмовые действия возле Роботиного и Приютного в Запорожье еще не начались, однако враг сосредотачивает личный состав на передовых позициях. В настоящее время продолжаются разведывательные операции с целью выявления украинских огневых средств и определения переднего края обороны, добавил Волошин.

Как отметил Волошин, в течение следующих 3–5 дней или даже до недели противник планирует начать штурмовые атаки небольшими пехотными группами с целью захвата украинских позиций и улучшения своего тактического положения.

Штурмовые группы формируются из мотострелковых и десантно-штурмовых подразделений, уже действующих в этом регионе.

"Там еще создают такие подразделения, которые будут проводить закрепление. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут совершать штурмы, а за ними дальше будут следовать группы закрепления", — сказал Волошин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.



