Уже через несколько дней: в ВСУ предупредили, где начнут активные штурмы оккупанты

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Ткачик Олеся
Российские войска могут начать активные штурмовые действия на Запорожье уже максимум через неделю. Сейчас оккупанты проводят разведывательно-поисковые операции на этом направлении, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Запорожье
По его словам, российские войска пытаются захватить позиции украинских подразделений и улучшить свое тактическое положение.
На сегодняшний день, говорит военный, активные штурмовые действия возле Роботиного и Приютного в Запорожье еще не начались, однако враг сосредотачивает личный состав на передовых позициях. В настоящее время продолжаются разведывательные операции с целью выявления украинских огневых средств и определения переднего края обороны, добавил Волошин.
Как отметил Волошин, в течение следующих 3–5 дней или даже до недели противник планирует начать штурмовые атаки небольшими пехотными группами с целью захвата украинских позиций и улучшения своего тактического положения.
Штурмовые группы формируются из мотострелковых и десантно-штурмовых подразделений, уже действующих в этом регионе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.
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