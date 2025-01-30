Ужасные последствия удара по Сумам: число погибших снова выросло, в городе траур (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Число жертв российского удара дроном по жилому дому в Сумах возросло до семи человек. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины. В то же время "Суспільне" и ряд других украинских СМИ передают информацию о восьми погибших.

В Сумах под завалами продолжают находить погибших от российского удара. Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на 17:00 известно также о 13 пострадавших.

ОБНОВЛЕНО. Позднее, в 19:55 30 января глава МВД Украины Игорь Клименко заявил об окончании аварийно-спасательных работ в Сумах. В результате удара погибли девять человек. Травмированы 13 человек, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей. Полиция приняла 129 заявлений от местных жителей о последствиях российских обстрелов.

Сумская ОВА объявила 30 и 31 января днями траура по погибшим в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку в Сумах.

Как сообщали "Комментарии", по состоянию на 15:30 было известно, что погибли три пары пожилых супругов: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью стало известно, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому по меньшей мере семь человек получили ранения. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. Несмотря на то, что изначально полиция не подтвердила гибель людей в результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке в Сумах, под утро спасатели извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов. Их долгое время было невозможно найти. Также впоследствии получили тела еще двоих без признаков жизни. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас известно около 10 пострадавших, среди которых девочка 7 лет. Из дома, куда попал вражеский беспилотники, отселили более 100 человек.

Позже россияне сообщили, что якобы "в Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы в Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.