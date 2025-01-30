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Удар по Сумам: количество погибших увеличивается

В собственных квартирах погибли три пары супругов

сегодня, 15:52
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Недилько Ксения

До 6 увеличилось количество погибших в результате авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

Удар по Сумам: количество погибших увеличивается

Разбор завалов в Сумах. Фото: ГСЧС

Из-под завалов извлекли тела еще двух человек. По состоянию на 15:30 известно, что погибли 3 пары супругов: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью стало известно, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому по меньшей мере семь человек получили ранения. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. Несмотря на то, что изначально полиция не подтвердила гибель людей в результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке в Сумах, под утро спасатели извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов. Их долгое время было невозможно найти. Также впоследствии получили тела еще двоих без признаков жизни. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас известно около 10 пострадавших, среди которых девочка 7 лет. Из дома, куда попал вражеский беспилотники, отселили более 100 человек.

Позже россияне сообщили, что якобы "в Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы в Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: эти "заявления" фейкеров – продолжение лживого нарратива о "кривой украинской ПВО", которым оккупанты пытаются скрыть и переложить ответственность за свои военные преступления на жертву.



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