Ужасная находка в освобожденном Изюме - "это хуже, чем в Буче" (ФОТО)

Изюм – стратегически важный город Харьковской области. Несколько дней назад он был освобожден от российской оккупации и снова оказался под контролем Украины. Только теперь мир узнал тех, кого россияне терроризировали более полугода и спрятали в массовом захоронении. Об этом сообщают украинские СМИ, которые накануне посетили Изюм.

Ужасная находка в освобожденном Изюме. Фото из открытых источников

Могу сказать, что здесь одно из самых больших кладбищ оккупированного города, здесь похоронено более 440 тел, – сказал в четверг в телерепортаже начальник следственного управления милиции Харьковской области Сергей Болвинов.

На вопрос, может ли он рассказать, как погибли похороненные там люди, начальник следственного управления харьковской областной милиции ответил, что следствием была установлена причина смерти части похороненных людей. Известно, что часть расстреляли, другие скончались из-за артиллерийского огня, авиаударов или мин. Также есть некоторые нераспознанные тела.

Сергей Болвинов заверил, что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщил спикер по делам пропавших без вести Олег Котенко, на части могил есть кресты с номерами, поэтому должен существовать список этих жертв. Сейчас ведутся его поиски, после чего можно будет понять, кто эти люди и почему им присвоен номер, а не фамилия.

Украинское телевидение сообщало, что на кладбище также нашли братскую могилу украинских воинов, в которой похоронены около 25 украинцев.

Это украинский геноцид. Это хуже Бучанской резни. Это Харьковская резня, — комментирует депутат Инна Совсун.



То, что украинская армия застала на освобожденных территориях, напоминает картины из Бучи под Киевом, откуда отступила российская армия после 33 дней оккупации. В начале войны Буча стала символом русского зверства.



Это повторение Бучи, – сказал Владимир Зеленский во время визита в Изюм и Балаклею, освобожденных от российской оккупации городов Харьковской области на востоке страны.

Буча, город под Киевом, о котором упомянул президент Украины, является одним из символов преступлений, совершенных войсками Российской Федерации во время вторжения, которое длилось 24 февраля. По данным властей, более 400 человек погибли в Буче и окрестностях. Всего в городах под Киевом обнаружено более 1300 тел.

Буча была оккупирована русскими войсками 33 дня. После их вытеснения украинскими силами в городе обнаружили жертв российских преступлений — убитых мирных жителей, лежавших на улицах, и тела в братских могилах. У некоторых пострадавших были связаны руки.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о реакции президента Украины на найденное массовое захоронение в Изюме.





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