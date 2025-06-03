Ужас в центре Сум: россияне ударили баллистикой по городу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты сбросили баллистическую ракету по центру города Сумы. По данным Сумской ОВА, враг попал в автомобили в центре Сум.

Иллюстративное фото

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели", – отмечают в ОВА.

По данным местных СМИ, россияне, вероятно, могли сбросить снаряд РСЗО с кассетными боеприпасами.

Также есть предварительная информация, что РФ попала по машиностроительному колледжу. Известно об одном погибшем.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь: "Сегодня произошел взрыв в центральной части города.

К сожалению, погиб один человек, есть пострадавшие.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве потерпевших уточняется".

Сумская ОВА в 10:23: "Около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах, — ОВА

Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.

Два человека, к сожалению, погибли.

Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дального действия.

В результате попаданий повреждены медучреждения, автомобили и дома.

Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага".

ГСЧС в 10:51: "Россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Информация уточняется".

Сумская ОВА в 14:45: "Около 9 утра россияне нанесли коварный удар по центру города. Один из снарядов попал в оживленную дорогу – прямо во время утреннего движения. Люди ехали по делам…

Предварительно, враг нанес удар по Сумской громаде с РСЗО. Есть попадания в 6 локациях на территории города.

▪ Погибли трое мирных жителей: двое мужчин – еще до приезда медиков. Еще одна жизнь оборвалась уже в больнице. Еще одну женщину крайне тяжелой доставили в больницу – спасти ее не удалось.

На этот момент 24 пострадавших. В стационаре остаются 15 человек, восемь – в тяжелом состоянии, в том числе трое детей. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии.

▪ Повреждены многоквартирные дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили. На местах работают спасатели, полиция, волонтеры, психолог. Пострадавшим помогают с восстановлением повреждений в домах".