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Увидим: НАТО отреагировало на заявления России по выходу из Херсона

НАТО ожидает информацию о развитии событий на земле

сегодня, 19:54
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Автор:

Лиля Воробьева

НАТО знает о заявлении россиян об отводе оккупационных войск из Херсона. Поэтому в Альянсе ждут информацию о развитии событий на земле. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

Увидим: НАТО отреагировало на заявления России по выходу из Херсона

Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", — сказал он.

Кроме этого, Йенс Столтенберг подчеркнул, что сначала россияне вышли из северной части Украины и части Харьковщины, но сегодня украинские военные шаг за шагом выбивают оккупантов РФ из Херсонской области.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что российские кафиры в Херсоне отводят войска на левый берег . Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского отреагировали на решение РФ покинуть Херсон . В Украине прокомментировали решение Кремля об отводе оккупационных войск на левый берег Днепра. Пока рано говорить о том, что россияне покинули город, ведь там остается большая часть оккупационных войск. Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская армия освобождает захваченные РФ территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".



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Источник: https://twitter.com/NATOpress/status/1590367216356118528
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