Увидим ли вскоре атаки роями дронов по Украине: о чем говорит новая тактика россиян

Россияне в войне против Украины делают большую ставку именно на "шахеды", которые они уже способны запускать 400+, а то и по 500+ за ночь. Враг теперь начинает получать профиты от того, что вложил большие средства в технологии. Действительно ли вскоре увидим атаки роями дронов? Какая теперь тактика обстрелов у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Трансформация по использованию беспилотных систем происходит примерно раз в квартал

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил в эфире "Украинского радио", что тактика РФ постепенно меняется, в частности из-за развития технологий.

По словам эксперта, оккупанты все активнее применяют дроны, а в перспективе – и рои беспилотников с элементами искусственного интеллекта. В то же время трансформация происходит и в ВСУ, которые адаптируются к новым условиям и так же активно внедряют беспилотные системы.

"По утверждению ряда известных украинских экспертов, трансформация по использованию беспилотных систем происходит примерно раз в квартал. Думаю, что в перспективе мы увидим атаки роями дронов, то есть синхронизированные действия десятков, возможно, даже сотен единиц дронов. Конечно, в перспективе мы увидим дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Я думаю, что это вопрос достаточно короткой перспективы", — отметил Владислав Селезнев.

Войска РФ раз в неделю способны нанести массированный удар по Украине

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Вечір.LIVE отметил, что, анализируя последние удары россиян, можно сделать выводы, что они придерживаются стратегии для обстрелов Украины. Они выбирают один город для основной атаки и наносят массированный удар раз в неделю.

Романенко пояснил, что сейчас россияне выбирают один город и наносят по нему основной удар дронами и ракетами различных типов. Комментируя сегодняшнюю атаку, авиаэксперт отметил, что вражеской целью был Киев, а Одесса и Запорожье стали вспомогательными "мишенями". Однако постоянно такие темпы обстрелов Украины россияне удерживать не смогут.

"Россияне не смогут удерживать такой темп запусков в течение какого-то периода. Общий выпуск "шахедов" у них 2700 единиц в месяц. И по всей Украине ежедневно они будут способны запускать не более 90 дронов. Это максимальное количество. А мы часто еще поражаем эти дроны на уровне логистики: на складах и ударами по предприятиям", — рассказал Валерий Романенко.

Кроме того, эксперт пояснил, что в основном оккупанты будут атаковать украинские города с меньшей интенсивностью, около 30-50 дронов в день. В то же время не следует исключать массированных ударов, ведь Романенко провел анализ и выяснил, что войска РФ раз в неделю способны нанести массированный удар, используя для этого сотни воздушных целей.

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