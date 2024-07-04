Утечка секретных документов Кремля: россияне бомбят свою территорию

Украинская разведка перехватила внутренний документ российского военного руководства и передала его The Washington Post. В документах зафиксированы инциденты, когда российские боеприпасы, обычно планирующие бомбы, не долетают до украинской территории и бомбят жителей России. Российские власти пытаются умалчивать об инцидентах, но скрыть масштабы разрушений им все труднее.



Россия бомбит свою территорию планирующими бомбами. Фото из открытых источников

Документ, который получило издание The Washington Post, является таблицей Белгородского городского управления по чрезвычайным ситуациям по инцидентам со ссылкой на чрезвычайные указы по ликвидации бомб и эвакуации населения.

Согласно полученной информации от украинской разведки с апреля 2023 года по апрель 2024 года в Белгородской области упало по меньшей мере 38 российских бомб, которые должны были нанести удар по украинцам.

"Большинство бомб обнаружили гражданские жители – лесники, фермеры или жители сел вокруг города. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы, указывая на то, что некоторые из них могли быть там несколько дней", – пишет издание.

Если информация попадает в сеть, то российские военные подтверждают удар по своей территории и называют причиной этого "случайный сброс авиационного боеприпаса". Однако в большинстве случаев официальные лица РФ умалчивают информацию. Например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обычно указывает, что стало причиной взрыва, однако, когда происходит удар российской бомбы по территории РФ, он просто пишет, что "произошел взрыв".

"Местные власти в целом молчат об инцидентах, сообщая лишь о "несчастных случаях", обвиняя украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, которые происходят в этом районе, особенно в последнее время", — добавляют в Washington Post.

Военный эксперт из Conflict Intelligence Group Руслан Левиев объясняет, что планирующие бомбы – это старые советские неуправляемые бомбы, которым добавили выдвижные крылья и навигационные системы. Однако часть этих бомб неисправна, поэтому падает на территории России. Планирующие бомбы не так точны, как крылатые ракеты, и часто не попадают в цель, но из-за взрывной силы они все равно наносят значительный ущерб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители одного из районов Белгородской области записали обращение к Путину и просят соблюдать их права и предотвратить постоянные удары, которые якобы наносит украинская армия.

Также "Комментарии" писали о том, что США поставили ультиматум Путину о расширении войны, который предполагает, что Украина сможет наносить удары по территории России на большее расстояние.