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Уступки ради мира. В ВСУ не исключают финский сценарий для Украины

Офицер ВСУ не исключил территориальные уступки по итогам войны

сегодня, 00:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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Всякая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин.

Уступки ради мира. В ВСУ не исключают финский сценарий для Украины

В ВСУ рассказали, как может закончиться война. Фото из открытых источников

При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.

"Я лично считаю, что мы уже выиграли эту войну. Вопрос в том, в какой момент она закончится и на каком этапе. Каждая война заканчивается мирными переговорами и соглашениями. но она до сих пор существует как страна. Теперь Россия даже не смотрит в ее сторону. Но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", — сказал Александр Бакулин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.



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Источник: https://abcnews.go.com/International/ukrainian-colonel-presses-us-arms-brigade-battles-russian/story?id=110458472
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