Усталый, но несокрушимый: появилось новое фото Валерия Залужного в Раде

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не особенно эмоционален, однако его фото, отснятое в парламенте, стало легендой. Он находился в парламентском зале, когда перед депутатами выступал глава государства Владимир Зеленский.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Историческое фото делал фотограф Андрей Нестеренко, затем обнародовал портрет в социальных сетях.

"ВР Украины – генерал Валерий Залужный", – так подписан снимок самим автором.

В центре кадра — фигура откинувшегося на спинку стула генерала, но с поднятой вверх головой. Взгляд Главнокомандующего усталый, однако здесь можно увидеть и его несокрушимость.

Пользователи социальных сетей живо реагировали на это фото, оставив свои комментарии и называют его легендарным. Некоторые назвали фотоснимок одним из лучших в 2022 году.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный исполнил мечту сына бойца ВСУ . Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в роли святого Николая осуществил мечту маленького украинца, отец которого находится в рядах ВСУ. Об этом сообщила мама молодого человека Елена Варфоломеева в социальных сетях. Иоанн ко дню Святителя Николая мечтал только о том, чтобы найти своего папу. Ведь семья нет о нем ни одного известия. И еще у него была одна мечта – увидеться с Главнокомандующим Залужным. И в это предновогоднее время его мечта сбылась. Елена Варфоломеева отдала письмо, написанное ее сыном. Через некоторое время женщине позвонили и сказали, что Валерий Залужный встретится с Ваней. Комментируя это, украинцы пишут, что теперь Валерий Залужный как отец для всех малых украинцев, чьи родители воюют.

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