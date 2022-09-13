Успешное контрнаступление ВСУ: помогают ли нефтедоллары Кремля российским пропагандистам

На фоне успехов украинской армии на полях сражений упорно заработал и информационный фронт. Издание "Комментарии" обсудило с экспертами, как себя на этом участке многоярусной войны ведут Украина и Россия.

РФ проигрывает информационную войну (фото из открытых)

Западные правительства – прозрели



Телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман акцентирует, что Украина выиграет и реальную войну, и информационную.

"На нашей стороне – правда. Российские фейки с ее помощью легко и приятно разбиваются. В этом смысле после 24 февраля мы начали действовать в информационном смысле гораздо более профессионально, решительно, массово. Что видно по поддержке Украины во всем цивилизованном мире. В первую очередь, со стороны обычных жителей западных стран", – отмечает Алеся Бацман.

Да, продолжает она, есть те, даже на Западе, кто до сих пор нормально относится к путину. Деньги на русскую пропаганду выделялись и выделяются самые большие.

"Все годы правления путин не жалел на это украденных нефтедолларов. Филиалы Russia Today, этих скабеевых, соловьевых, которые по всему миру распространяли свой яд, конечно, делали свое дело. Но сегодня, после всего, что создала россия, западные правительства, по-моему, прозрели. Понимая, что Россия – это безоговорочный враг. Причем не только Украины, но и всего коллективного Запада. Враг, который сожрет их при первой же возможности", – объясняет эксперт.

Такое понимание, помимо прочего, проявляется в массовом отключении в большинстве западных стран российских пропагандистских спутниковых каналов.

"Это очень важно, – уверена Алеся Бацман. – Как и то, что YouTube занял правильную позицию, когда удалил, заблокировал большинство каналов российских пропагандистов. Я считаю, что сейчас YouTube нужно делать вторую волну этих чисток. Большинство пропагандистов страны-агрессора, каналы которых ранее были заблокированы, создали новые. Да, там гораздо меньше подписчиков и просмотров, но эти ядовитые каналы работают. И их следует отправлять на свалку".

Но Украина, отмечает эксперт, побеждает в информационной борьбе. И уже сегодня какие-либо фейки, которые пытается приготовить российская пропаганда, не работают вне России.

"Впрочем, даже на российское население они будут работать до поры до времени. Пока путин не объявит общую мобилизацию (и идти "на мясо" российским гражданам придется в промышленных масштабах, что может их теоретически отрезвить и заставить выйти на улицы), будет ли все настолько плохо в экономике, что холодильник точно выиграет у телевизора", – констатирует Алеся Бацман.

Россия проводит информационные маневры, чтобы скрыть провалы с российской стороны



Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль рассуждает так:

"Со стороны России – все вполне ожидаемо: проводятся информационные кампании по воображаемому героизму российской армии, информационные вбросы по якобы просчетам со стороны Вооруженных Сил Украины. Эти информационные маневры проводятся с целью утаивания провалов с российской стороны".

Со стороны Украины, отмечает эксперт, проводится активная информационная работа относительно того, о чем уже можем говорить публично, а в каких случаях следует соблюдать тишину – до официальных заявлений".

"Мы показываем и профессиональную работу в информационном пространстве, и имеем мощную поддержку со стороны западных партнеров, которые также распространяют реальную информацию о провальных и непрофессиональных действиях противника на фронте, – объясняет Катерина Коваль. – Работаем дальше, все будет Украина!"

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Запад тянет с жестким ответом Кремлю.

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