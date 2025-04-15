Условия все больше складываются в пользу РФ: на Западе сделали тревожное заявление

Приближается момент истины. Россия делает ставку на полную победу в войне против Украины. Путин абсолютно не готов даже рассматривать компромиссные решения, как и не заинтересован в замораживании конфликта. Если же учесть то, как идут переговоры по прекращению войны, инициированные Вашингтоном, то условия все больше складываются в пользу Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что экономическое давление на Запад, ресурсные трудности в Украине, и дипломатическая неопределенность – все это работает на Москву.

СМИ отмечает, между тем дипломатическое "колесо" продолжает вращаться, все больше запутывая пути к настоящему миру. Журналисты считают, что Путин уверен, что серьезного наказания со стороны США не будет.

Аналитики на Западе склонны считать, что дипломатические усилия все больше выглядят как "карусель" безрезультатных контактов. Спецпредставитель Трампа по внешней политике Стив Уиткофф неоднократно посещает Россию, но кроме заявлений о то, что переговоры были "продуктивными", ничего на само деле не происходит, война продолжается.

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