Усилят ли темпы мобилизации в Украине

Мобилизация была объявлена ​​24 февраля 2022 президентом Украины. Она продолжается вместе с военным положением и ее постоянно продолжают. В телеэфире сотрудники Одесского областного ТЦК и СП ответили, изменятся ли темпы мобилизации в Украине, пишут "Комментарии". Нынешний призыв военнообязанных мужчин продолжается до 20 мая 2023 года. И его, очевидно, продолжат, потому что война продолжается.

В каком темпе идет мобилизация в Украине

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"В законодательстве нет такого определения, как темп и усиление мобилизации. То есть гражданам и дальше будут приходить повестки с призывом прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Тем, кто получит повестку, необходимо прийти в ТЦК и сообщить об имеющихся семейных обстоятельствах или других факторах, которые предоставляют право отсрочки от призыва", — говорят работники ТЦК и СП.

Также определяется, является ли военнообязанный пригодным к службе, есть ли у него военное образование и опыт. И уже потом принимается решение по их призыву и обучению.

"Усиление мобилизации – такого понятия нет. Поскольку мобилизация проводится планово, планомерно – согласно тем планам, которые определяют высшие органы военного правления и необходимости специалистов в Вооруженных Силах", – уточнили в ТЦК.

Если повестка вручена должным образом, а военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП, наступает административная ответственность, то есть человека штрафуют. Также для уклоняющихся может наступить уголовная ответственность. Если после административной ответственности повестку вручили во второй раз, а лицо так не явилось в ТЦК и СП. Тогда военнообязанному грозит уже от 3 до 5 лет тюрьмы и его могут подать в розыск.

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