Усилят ли темпы мобилизации в Украине

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Моесеенко Валентина
Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 президентом Украины. Она продолжается вместе с военным положением и ее постоянно продолжают. В телеэфире сотрудники Одесского областного ТЦК и СП ответили, изменятся ли темпы мобилизации в Украине, пишут "Комментарии". Нынешний призыв военнообязанных мужчин продолжается до 20 мая 2023 года. И его, очевидно, продолжат, потому что война продолжается.
В каком темпе идет мобилизация в Украине
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Также определяется, является ли военнообязанный пригодным к службе, есть ли у него военное образование и опыт. И уже потом принимается решение по их призыву и обучению.
Если повестка вручена должным образом, а военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП, наступает административная ответственность, то есть человека штрафуют. Также для уклоняющихся может наступить уголовная ответственность. Если после административной ответственности повестку вручили во второй раз, а лицо так не явилось в ТЦК и СП. Тогда военнообязанному грозит уже от 3 до 5 лет тюрьмы и его могут подать в розыск.
Читайте на портале "Комментарии" — в СБУ рассказали, как в разных регионах уклоняются от мобилизации.
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