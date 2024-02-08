Усиленная мобилизация добьет экономику и подтолкнет Украину к краю пропасти – нардеп

Решение власти "загнать" украинцев в армию насильственно лишь усиливает напряжение в обществе и способствует росту оппозиционных настроений. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.



Народный депутат Георгий Мазурашу. Фото из открытых источников

По его словам, поспешное проведение усиленной мобилизации в Украине предложенными Правительством "крепостными" методами, по сути, объясняется и тем, что Украина продолжает нести потери на фронте, и приверженностью авторов таких законодательных изменений к рабовладельческой философии.

"Военное руководство "заказывает" через Минобороны и Правительство законодательные изменения, которые позволили бы успешнее "охотиться" на тех, которые по разным причинам не могут/не хотят служить/воевать, и угрозами и принуждением загонять их в армию "для количества". На самом деле эти идеи в случае, не дай Бог, узаконивания дадут исключительно негативный эффект. По сути это усиление того вредительства, которым сейчас занимаются ТЦК, прибивая экономику и приближая Украину к несостоятельности сопротивляться агрессорам. Важно включить здравый смысл и не толкать страну дальше на край пропасти", — отметил он.

Комментируя тот факт, что новый законопроект о мобилизации успешно прошел первое чтение в Раде, Мазурашу отметил, что это еще раз демонстрирует наличие различных инструментов влияния на депутатов.

"Думаю, если бы коллеги коммуницировали со своими избирателями (в том числе, которые на фронте), слышали их и ориентировались на позицию очевидного большинства избравших и делегирующих их, такие законопроекты не имели бы шансов даже в повестку дня попадать", — добавил парламентарий.

В то же время нардеп подчеркнул, что подобными законопроектами власть лишь усиливает напряжение в обществе.

"Напряжение в обществе и те же оппозиционные настроения усиливает даже не сама по себе мобилизация, а эти, мягко говоря, незамысловатые действия – позорные гонения с повестками повсюду и за всеми, загонение силой в армию тех, кто там не нужен, а в тылу они приносят пользу работой на экономику, откуда армия и удерживается", — подчеркнул собеседник.

Ситуация усугубляется тем, что в бюджете Украины нет средств на проведение подобных усиленных мобилизационных мероприятий, подчеркнул Мазурашу.

"Партнеры вообще нам средств на финансирование сектора обороны и безопасности не дают. Это мы финансируем исключительно из собственных поступлений в госбюджет, насколько известно. То есть на мобилизацию тоже нужно заработать дополнительные средства. А это, значит, взаимоисключающие вещи: чем больше мы забираем людей из экономики и мобилизуем, тем меньше у нас поступлений в бюджет, а значит, и средств на армию. Поэтому нужно очень разумно балансировать между экономикой и армией. И мобилизацию, и в общем-то тактику и стратегию в этой проклятой войне нужно базировать на реалиях, а не только на эмоциях", — заверил парламентарий.

Размышляя на тему возможного контрнаступления ВСУ уже летом в условиях усиленной мобилизации, Мазурашу считает правильным для украинской армии сначала достичь преимущества на поле боя.

"В наступление, как известно, можно идти, когда есть существенное преимущество над противником. Если к лету у нас будет желаемое преимущество втрое, можно будет и о наступлении говорить. Но об этом лучше знают сами военные, на чью позицию и я ориентируюсь", — констатировал он.