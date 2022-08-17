Усик выступил в образе казака на дуэли взглядов с Джошуа (ВИДЕО)

На видео видно, что боксер из Украины, чемпион WBA, WBO и IBF во время пресс-конференции перед боем-реваншем с британским боксером Энтони Джошуа в Джидде, появился в необычном образе и устроил чрезвычайное представление.

Александр Усик во время дуэли взглядов с Энтони Джошуа появился в образе украинского казака и исполнил уже ставшую известной в мире песню "Ой в лузі червона калина". Видео пресс-конференции 17 августа опубликовали на YouTube-канале "Matchroom Boxing".

Александр Усик был одет в вышиванку, черном кунтуше, с широким поясом. Его образ казака дополнял настоящий чуб. А в конце после "дуэли взглядов" спел еще и известную украинскую песню.

Песню "Ой в лузі червона калина" в исполнении Усика на пресс-конференции встретили искренними аплодисментами, а некоторые даже подпевали украинцу.

Известно, что первый раунд после "битвы взглядов" остался за Александром Усиком. Но финальный поединок должен пройти 20 августа в Джидде.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Усик показал, как готовится во второй раз побеждать Джошуа . Украинский боксер Александр Усик продолжает активно готовиться к реваншу с Энтони Джошуа. Фотографиями по тренировке чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе поделилась Matchroom Boxing в Instagram. В сообщении говорится, что спортсмен сейчас активно готовится к бою в Саудовской Аравии. Там должен состояться второй бой-реванш против Энтони Джошуа. На опубликованных фото видно, что Александр Усик тренируется на берегу моря, поднимая специальный весовой мяч, боксирует в воде, работает с тренером "на лапах".