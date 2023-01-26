Ущерб, нанесенный врагом экологии, растут: названная сумма

С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Госэкоинспекцию в Telegram.

Фото: pixabay.com





В сообщении отмечается, что общая сумма ущерба за загрязнение почв и засорение земель составляет более 688 миллиардов гривен. В то же время, загрязнение атмосферного воздуха "стоит" 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитанный ущерб составляет более 56 миллионов гривен.





В частности, согласно сообщению, по состоянию на 24 января этого года в связи с непровоцированной агрессией России загрязнено опасными веществами 280 904 квадратных метров грунта, площадь в 12 277 512 квадратных метров земли засорена остатками атакованных объектов и боеприпасов.





По данным ведомства, 686 816 т нефтепродуктов сгорело при обстреле, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами. Нанес враг вреда и лесам. Так, 33132 гектаров лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами. В ведомстве отмечают, что можно надеяться, что некоторые из них будут восстанавливаться в течение десятка лет, однако остальные потеряны навсегда. Вместе с тем, 1063947 квадратных метров объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, и их остатки нанесли ущерб окружающей среде.





Кроме того, в водоемы попало 1597 тонн загрязняющих веществ, 2903513 кг посторонних предметов, материалов, отходов и других веществ.





Как известно, по состоянию на декабрь прошлого года, прямые убытки украинской инфраструктуры из-за российской агрессии достигли $137,8 млрд. С ноября эта сумма выросла почти на $2 млрд.





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