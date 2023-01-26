logo

BTC/USD

23016.06

ETH/USD

1607.08

LTC/USD

89.15

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ущерб, нанесенный врагом экологии, растут: названная сумма
commentss НОВОСТИ Все новости

Ущерб, нанесенный врагом экологии, растут: названная сумма

Россия нанесла ущерб земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

сегодня, 09:56
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Госэкоинспекцию в Telegram.

Ущерб, нанесенный врагом экологии, растут: названная сумма

Фото: pixabay.com


В сообщении отмечается, что общая сумма ущерба за загрязнение почв и засорение земель составляет более 688 миллиардов гривен. В то же время, загрязнение атмосферного воздуха "стоит" 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитанный ущерб составляет более 56 миллионов гривен.


В частности, согласно сообщению, по состоянию на 24 января этого года в связи с непровоцированной агрессией России загрязнено опасными веществами 280 904 квадратных метров грунта, площадь в 12 277 512 квадратных метров земли засорена остатками атакованных объектов и боеприпасов.


По данным ведомства, 686 816 т нефтепродуктов сгорело при обстреле, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами. Нанес враг вреда и лесам. Так, 33132 гектаров лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами. В ведомстве отмечают, что можно надеяться, что некоторые из них будут восстанавливаться в течение десятка лет, однако остальные потеряны навсегда. Вместе с тем, 1063947 квадратных метров объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, и их остатки нанесли ущерб окружающей среде.


Кроме того, в водоемы попало 1597 тонн загрязняющих веществ, 2903513 кг посторонних предметов, материалов, отходов и других веществ.


Как известно, по состоянию на декабрь прошлого года, прямые убытки украинской инфраструктуры из-за российской агрессии достигли $137,8 млрд. С ноября эта сумма выросла почти на $2 млрд.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!