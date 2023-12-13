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Урсула фон дер Ляен назвала, что станет для Украины окончательной победой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о провале стратегических целей Путина и пояснила, что станет окончательной победой для Украины.

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что членство Украины в ЕС будет означать окончательную победу украинского народа. Фон дер Ляен также раскритиковала Путина, не достигшего своих стратегических целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Урсула фон дер Ляен назвала, что станет для Украины окончательной победой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен о победе для Украины. Фото из открытых источников

На заседании Европарламента Урсула фон дер Ляен выступила с речью, в которой поддержала успешное движение Украины к европейской интеграции, несмотря на войну с Россией. По словам президентки Еврокомиссии, вступление Украины в ЕС станет ее победой.


"Украина борется не только против захватчика, но и за Европу. И присоединение к нашей европейской семье станет окончательной победой для Украины. И в этом мы должны играть решающую роль", — сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии отметила, что в начале вторжения России много было мнений, что Украина упадет через несколько дней. Однако украинский народ выстоял и вернул себе половину оккупированных территорий. По словам фон дер Ляен, начав войну Путин лишил Россию развития и не достиг стратегических целей, ведь Украина продолжает борьбу, ее поддерживают страны Запада, а соседняя Финляндия стала членом НАТО.

"Кремль лишил сам себя доступа к западной экономике и нашей инновационной системе, и попал в зависимость от Китая. Поэтому Путин не только не достиг своих стратегических целей, он также наложил драматическую цену на собственную страну", — сказала фон дер Ляен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии заявили об изменении своей позиции по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали о беженцах из Украины, которые создали большой спрос в Европе на один украинский товар.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3799489-vhodzenna-do-es-stane-ostatocnou-peremogou-dla-ukraini-ursula-fon-der-laen.html
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