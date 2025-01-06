Управление человеческим потенциалом модернизируют: в Минобороны приняли стратегию развития человеческого капитала

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Клименко Елена
Министерство обороны Украины утвердило стратегию развития человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года, направленную на модернизацию управления военным персоналом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал
Документ охватывает все этапы службы военнослужащего – от начала службы до перехода в гражданскую жизнь.
Основные направления стратегии включают в себя:
· Улучшение военного образования и его интеграцию с управлением по карьерному пути;
· Введение прозрачной системы денежного довольствия и социальной защиты;
· Улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военных;
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Поддержка семей погибших или пропавших без вести защитников.
Ключевым аспектом является укрепление сотрудничества с НАТО, внедрение евроатлантических стандартов в подготовку и управление карьерой военных, а также повышение готовности подразделений к совместным операциям. Для реализации стратегии будет разработано ежегодное планирование по мониторингу ключевых показателей, а координацию выполнения обеспечит Межведомственная рабочая группа.
"Реализация этой стратегии поможет укрепить обороноспособность Украины, ускорить интеграцию в евроатлантические структуры и эффективно развивать человеческий капитал сил обороны", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что украинские войска предприняли наступательные действия в Курской области. Согласно данным ISW, Силы обороны продвинулись к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населённого пункта.
Портал "Комментарии" писал, что Министр обороны Украины Рустем Умеров 3 января заявил о введении в ВСУ "Отчета о впечатлениях". Теперь через приложение "Армия" командиры украинских подразделений смогут передавать данные о потерях окупантов в электронном виде. Пилотный проект будет проверен на отдельных подразделениях, в случае успеха он будет действовать во всех Силах обороны.
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