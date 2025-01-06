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Управление человеческим потенциалом модернизируют: в Минобороны приняли стратегию развития человеческого капитала

Ключевым аспектом является укрепление сотрудничества с НАТО, внедрение евроатлантических стандартов в подготовку и управление карьерой военных.

сегодня, 11:40
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Клименко Елена

Министерство обороны Украины утвердило стратегию развития человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года, направленную на модернизацию управления военным персоналом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управление человеческим потенциалом модернизируют: в Минобороны приняли стратегию развития человеческого капитала

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Документ охватывает все этапы службы военнослужащего – от начала службы до перехода в гражданскую жизнь.

  Основные направления стратегии включают в себя:

·          Улучшение военного образования и его интеграцию с управлением по карьерному пути;

·          Введение прозрачной системы денежного довольствия и социальной защиты;

·          Улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военных;

·          Поддержка семей погибших или пропавших без вести защитников.

Ключевым аспектом является укрепление сотрудничества с НАТО, внедрение евроатлантических стандартов в подготовку и управление карьерой военных, а также повышение готовности подразделений к совместным операциям. Для реализации стратегии будет разработано ежегодное планирование по мониторингу ключевых показателей, а координацию выполнения обеспечит Межведомственная рабочая группа.

"Реализация этой стратегии поможет укрепить обороноспособность Украины, ускорить интеграцию в евроатлантические структуры и эффективно развивать человеческий капитал сил обороны", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что украинские войска предприняли наступательные действия в Курской области. Согласно данным ISW, Силы обороны продвинулись к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населённого пункта.

Портал "Комментарии" писал, что Министр обороны Украины Рустем Умеров 3 января заявил о введении в ВСУ "Отчета о впечатлениях". Теперь через приложение "Армия" командиры украинских подразделений смогут передавать данные о потерях окупантов в электронном виде. Пилотный проект будет проверен на отдельных подразделениях, в случае успеха он будет действовать во всех Силах обороны.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/kar-yera-osvita-soczzahist-yak-minoboroni-planuye-zrobiti-vijskovu-sluzhbu-privablivoyu
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