Уничтожено более полусотни "кадыровцев" в Донецке: подробности Генштаба

Украинские защитники нанесли удар по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Уничтожены 56 "кадыровцев". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Подразделение врага было замечено в юго-западной части города, где они занимались рабочим гражданского населения и съемками постановочных видео о якобы ведении боевых действий.

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"6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", — рассказали в Генштабе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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