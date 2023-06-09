logo

BTC/USD

26567.43

ETH/USD

1839.56

LTC/USD

87.71

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уничтожено более полусотни "кадыровцев" в Донецке: подробности Генштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожено более полусотни "кадыровцев" в Донецке: подробности Генштаба

Уничтожены 56 "кадыровцев"

сегодня, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники нанесли удар по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Уничтожены 56 "кадыровцев". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

Уничтожено более полусотни "кадыровцев" в Донецке: подробности Генштаба

ВСУ. Фото: из открытых источников

Подразделение врага было замечено в юго-западной части города, где они занимались рабочим гражданского населения и съемками постановочных видео о якобы ведении боевых действий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", — рассказали в Генштабе.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ начали контрнаступательные операции: ISW раскрыл детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                       

Ранее "Комментарии" писали – Владимир Зеленский провел важную встречу с военными командующими: подробности (ФОТО).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bdRtTuxtES3qn7Q7xTu4gAS5Hw2e7MTNLh7KTruoqwNrFCtPAp5HtCBDFbBJGzLKl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!