Сегодня, 8 сентября, российские оккупанты на Курщине ощутили мощный удар: уничтожен ключевой мост в районе Карыжа. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с журналистами 24 Канала отметил, что действия ВСУ направлены на создание зон давления на вражеские силы. Уничтожение мостов, как оказалось, не требует значительных затрат, но приносит ощутимую пользу, препятствуя перемещению российских подразделений.

Стратегическая победа: уничтожение мостов как метод борьбы на Курщине

Недавно, примерно три недели назад, подобная операция была успешно проведена в районе Глушково, и хотя один мост все еще стоит у Званного, его судьба висит на волоске. Важность этих мостов для российских войск крайне высока, поскольку они обеспечивают необходимые логистические маршруты для перемещения и снабжения.

“Оккупанты в Глушковском районе заняли оборонительные позиции, поэтому было принято решение, чтобы их окончательно заблокировать и сделать условия пребывания россиян там невозможными, – объяснил Мусиенко.

Осадные тактики, выбранные ВСУ, включают в себя использование естественных и искусственных препятствий для максимального затруднения жизни оккупантов. Как замечает Мусиенко, стратегия уничтожения мостов – это не просто удар по врагу, это часть комплексной тактики, направленной на устранение оперативных возможностей противника даже без прямых военных столкновений.

Также стоит отметить, что, согласно отчетам, российская сторона пыталась восстановить некоторые из разрушенных мостов. Эти попытки, однако, были встречены новыми ударами ВСУ.

“Комментарии” писали, что украинские силы начали операцию в Курской области, создав новый Северный фронт и значительно изменяя расклад сил на линии фронта. Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что операция предоставляет украинским войскам уникальную возможность удерживать инициативу, сковывая российские силы.

