Курская область под ударом: ВСУ прорывают северный фланг

Украинские силы начали операцию в Курской области, создав новый Северный фронт и значительно изменяя расклад сил на линии фронта. Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в комментарии 24 Каналу, что операция предоставляет украинским войскам уникальную возможность удерживать инициативу, сковывая российские силы.

Курская операция: изменение стратегии и новые возможности для ВСУ. Фото: Reuters

"Мы наконец развернулись в сторону противника, теперь у нас фронт Северный. Таким он и должен был быть", — отметил эксперт.

Архитектура военных действий трансформировалась с открытием Нового Северного фронта. Роман Свитан описывает этот процесс как стратегический маневр, позволяющий ВСУ развернуться лицом к противнику и эффективнее использовать свои ресурсы.

По словам Свитана, дальнейшее развитие операции будет зависеть от реакции российского командования и количества войск, которые будут переброшены для защиты региона. Успех украинских военных может привести к "сковыванию" значительных сил противника, в результате чего тысячи российских военных окажутся связаны и неспособны к активным действиям.

"Курская операция может перейти из контроля к сковыванию россиян. Тогда мы свяжем сотни тысяч российских войск, если они решат нас остановить", — заявил Свитан.

Читайте также на портале “Комментарии” — Ситуация на Покровском направлении несколько стабилизировалась за последнюю неделю: продвижение российских войск здесь замедлилось, но в других районах боевые действия продолжаются активно. Украинские военные продолжают проводить контратаки, приносящие определенные результаты, рассказал в эфире 24 канала военный аналитик и обозреватель OSINT Виталий Кононученко.