Уничтожение HIMARS – это не победа, а позор российской армии

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Ткачик Олеся
Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, россияне уже несколько дней находятся в экстазе от того, что им удалось уничтожил западную установку "Хаймарс". Свои действия они считают победой и огромным достижением.
Установка HIMARS
По его словам, М142 HIMARS — это вовсе не уникальная, неуязвимая средство аннигиляции. Это, говорит эксперт, стандартная машина РСЗО для ряда стран НАТО, с высокой точностью поражения целей и дальностью полета реактивного снаряда 80 км.
Коваленко напомнил, что в советской армии, а затем в российской и украинской, средства РСЗО это: 122-мм БМ-21 "Град" с дальностью стрельбы (30-40 км), 220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км), 300-мм БМ-30 "Смерч" (70 — 120 км).
Особое место в этой иерархии занимал украинский реактивный снаряд "Ольха" для 300-мм БМ-30 "Смерч", с поразительной точностью и дальностью поражения более 120 км.
Иными словами, М142 HIMARS это западный аналог "Урагана" и "Смерча", превосходящий советские образцы по точности, но уступающий по дальности. При этом, "Ольха" аналогична М142 HIMARS по точности, но превосходит по дальности.
Согласно верифицированным данным, Силы обороны уничтожили 80 российских "ураганов" и 2 "смерча". Кроме них, так же верифицировано уничтожение 22 ТОС-1А "Солнцепек" и 245 БМ-21 "Град".
Согласно же данным Генштаба ВСУ потери РОВ в компоненте РСЗО за 2 года войны превысили 1 100 единиц.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне уничтожили "Хаймарс". В Верховной Раде даже хотят устроить по этому поводу тщательное расследование.
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