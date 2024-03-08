Уничтожение HIMARS – это не победа, а позор российской армии

Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, россияне уже несколько дней находятся в экстазе от того, что им удалось уничтожил западную установку "Хаймарс". Свои действия они считают победой и огромным достижением.

Установка HIMARS

"Его уничтожение российскими войсками — это не достижение, а позор российских оккупационных войск", - написал в Фейсбуке Коваленко.

По его словам, М142 HIMARS — это вовсе не уникальная, неуязвимая средство аннигиляции. Это, говорит эксперт, стандартная машина РСЗО для ряда стран НАТО, с высокой точностью поражения целей и дальностью полета реактивного снаряда 80 км.

Коваленко напомнил, что в советской армии, а затем в российской и украинской, средства РСЗО это: 122-мм БМ-21 "Град" с дальностью стрельбы (30-40 км), 220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км), 300-мм БМ-30 "Смерч" (70 — 120 км).

Особое место в этой иерархии занимал украинский реактивный снаряд "Ольха" для 300-мм БМ-30 "Смерч", с поразительной точностью и дальностью поражения более 120 км.

Иными словами, М142 HIMARS это западный аналог "Урагана" и "Смерча", превосходящий советские образцы по точности, но уступающий по дальности. При этом, "Ольха" аналогична М142 HIMARS по точности, но превосходит по дальности.

"Собственно вопрос. Россияне уничтожили первый М142 HIMARS за 20 месяцев. А сколько за время войны в Украине было уничтожено российских БМ-27 и БМ-30?" - спрашивает Коваленко.

Согласно верифицированным данным, Силы обороны уничтожили 80 российских "ураганов" и 2 "смерча". Кроме них, так же верифицировано уничтожение 22 ТОС-1А "Солнцепек" и 245 БМ-21 "Град".

Согласно же данным Генштаба ВСУ потери РОВ в компоненте РСЗО за 2 года войны превысили 1 100 единиц.

"То есть, первый потерянный за 20 месяцев М142 HIMARS и сотни схожих за его функционалом российских РСЗО. Нет, это не достижение, это уникальный позор. Но россияне такие люди, что умудряются даже самым гротескным позором гордиться", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне уничтожили "Хаймарс". В Верховной Раде даже хотят устроить по этому поводу тщательное расследование.



