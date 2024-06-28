Уничтожают все в радиусе десятков метров: эксперт предупредил об угрозе авиабомб

27 июня российская армия впервые нанесла удар по Харькову двумя авиабомбами ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой). Для противодействия таким ударам Украине помогут дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и разрешение от американских партнеров по использованию ракет ATACMS для ударов по территории РФ, считает военный обозреватель Владислав Селезнев.

ФАБ-500

По его словам, в этой авиабомбе помимо веса есть достаточно значительная боевая часть, которая может составлять не менее 200 килограммов. Глубина воронок, которые они покидают, может достигать шести-восьми метров, а в радиусе нескольких десятков метров уничтожается все.

Эксперт добавил, что мониторинговые ресурсы фиксируют активное использование ФАБ-500 российской армией. По его словам, еще недавно мы фиксировали лишь единичные случаи применения большего калибра бомб, ведь преимущественно россияне использовали управляемые авиабомбы весом до 250 кг.

Две батареи систем ПВО Patriot помогут в борьбе с самолетами, несущие эти авиабомбы.

Дело в том, говорит Селезнев, что уничтожение авиабомб в полете — крайне сложная задача, которая под силу немногим системам ПВО. Однако уничтожение самолетов, запускающих эти бомбы, полностью реализована миссия. Для этого Силам обороны требуются дополнительные системы ПВО. Президент Владимир Зеленский отмечал, что для надежной защиты Харькова и Харьковской области нужны не менее двух батарей системы ПВО Patriot.

Селезнев также подчеркнул важность разрешения на использование ракет ATACMS по территории России для борьбы с ФАБ-500, поскольку это позволит ВСУ наносить удары по аэродромам, где базируются носители этих авиабомб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что время между сбросами трехтонных бомб россиянами сокращается.



