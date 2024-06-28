logo

BTC/USD

60139.54

ETH/USD

3382.95

LTC/USD

73.28

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уничтожают все в радиусе десятков метров: эксперт предупредил об угрозе авиабомб
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожают все в радиусе десятков метров: эксперт предупредил об угрозе авиабомб

Россияне начали активнее использовать авиабомбы ФАБ-500, рассказал в эфире Freedom военный эксперт Владислав Селезнев

28 июня 2024, 19:05
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

27 июня российская армия впервые нанесла удар по Харькову двумя авиабомбами ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой). Для противодействия таким ударам Украине помогут дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и разрешение от американских партнеров по использованию ракет ATACMS для ударов по территории РФ, считает военный обозреватель Владислав Селезнев.

Уничтожают все в радиусе десятков метров: эксперт предупредил об угрозе авиабомб

ФАБ-500

По его словам, в этой авиабомбе помимо веса есть достаточно значительная боевая часть, которая может составлять не менее 200 килограммов. Глубина воронок, которые они покидают, может достигать шести-восьми метров, а в радиусе нескольких десятков метров уничтожается все.

Эксперт добавил, что мониторинговые ресурсы фиксируют активное использование ФАБ-500 российской армией. По его словам, еще недавно мы фиксировали лишь единичные случаи применения большего калибра бомб, ведь преимущественно россияне использовали управляемые авиабомбы весом до 250 кг.

Две батареи систем ПВО Patriot помогут в борьбе с самолетами, несущие эти авиабомбы.

Дело в том, говорит Селезнев, что уничтожение авиабомб в полете — крайне сложная задача, которая под силу немногим системам ПВО. Однако уничтожение самолетов, запускающих эти бомбы, полностью реализована миссия. Для этого Силам обороны требуются дополнительные системы ПВО. Президент Владимир Зеленский отмечал, что для надежной защиты Харькова и Харьковской области нужны не менее двух батарей системы ПВО Patriot.

Селезнев также подчеркнул важность разрешения на использование ракет ATACMS по территории России для борьбы с ФАБ-500, поскольку это позволит ВСУ наносить удары по аэродромам, где базируются носители этих авиабомб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что время между сбросами трехтонных бомб россиянами сокращается.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/armiya-rf-vykorystovuye-fab-500-dlya-nanesennya-udariv-po-harkivskij-oblasti-podrobytsi-vid-seleznova/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости