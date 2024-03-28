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Умеров рассказал, зачем собрал внеочередное заседание Украина-НАТО и о чем просил партнеров

Состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО по требованию министра обороны Рустема Умерова. Он сообщил, что просил партнеров усилить противовоздушную оборону Украины

сегодня, 19:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сегодня, 28 марта, из-за обстрелов Российской Федерации украинской критической инфраструктуры, Киев собрал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Об этом сообщила Миссия Украины при НАТО.

Умеров рассказал, зачем собрал внеочередное заседание Украина-НАТО и о чем просил партнеров

Рустем Умеров

В сообщении отмечено, что встреча была созвана по инициативе украинской стороны сегодня, 28 марта, и прошла в штаб-квартире Альянса.

Известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил союзникам о последствиях российских атак и мерах реагирования, применяемых Украиной. Также он призвал страны-члены НАТО предоставить государству дополнительные системы противовоздушной обороны, противоракетные оборонные средства и ракеты к ним.

Позже министр обороны Украины рассказал в соцсети Х, что во время заседания Совета Украина-НАТО "представил углубленный обзор неотложных потребностей украинской противовоздушной обороны". По его словам, в этом вопросе важна поддержка партнеров, что может спасти тысячи невинных жизней.

Кроме того, Умеров также подчеркнул, что основное внимание на заседании было уделено усилению украинской противовоздушной обороны и недавним массированным ударам РФ.

"Чем больше российских ракет будут сбиты в украинском небе, тем меньшую угрозу они представляют для граничащих с Украиной государств-членов НАТО",
– подчеркнул Умеров.

Министр обороны рассказал, что общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает 9 килотонн. При этом, по его словам, лишь 3% этих атак поражали военные цели, в то время как 97% направлялись против гражданской инфраструктуры.

Министр обороны добавил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что 712 из 1804 случаев гражданских жертв, подтвержденных ООН за последние 3 месяца, были следствием ракетных атак и атак боеприпасами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина собрала внеочередное заседание Совета Украина-НАТО из-за усиления обстрелов страной-агрессором.



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Источник: https://twitter.com/rustem_umerov/status/1773373775066681504
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