Умеров рассказал, какое оружие может отогнать российских захватчиков

Украина уже 789 дней выдерживает немотивированную агрессию России, заявил Рустем Умеров. При этом он подчеркнул, что захватчики не выбирают средств, решая уничтожить то, что они никак не могут захватить. Как добавил министр обороны, россияне прибегают к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры.

Рустем Умеров

Глава Минобороны сообщил, что только в этом году страна-террорист запустила по Украине тысячи ракет и дронов, а также активно использует управляемые авиабомбы, которые весят до 1,5 тонн. Как добавил Умеров, именно эти бомбы позволяют захватчикам продвигаться через развалины украинских городов.

Как подчеркнул министр обороны, Украине крайне нужны системы противовоздушной обороны, ведь именно они могут стать тем решающим фактором, который защитит украинское небо и спасет тысячи жизней украинцев. Кроме того, добавил Умеров, системы ПВО помогут Силам обороны отражать нашествие захватчиков и вынудить врагов отступить.

Также глава Минобороны добавил, что Украина открыта для сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а именно: создания совместных предприятий, инвестиций и локализации производства. Умеров уверен, что такое сотрудничество поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал самого Европейского Союза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США разблокирован вопрос о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Ожидается, что уже 23 апреля законопроект будет проголосован в Сенате, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Как подчеркнули в Госдепе США, помощь поступит в Украину оперативно, и она будет включать в себя системы ПВО.