Умеров подвел итоги 24 заседания "Рамштайн": на что можем рассчитывать

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", министр обороны Рустам Умеров у себя в Facebook назвал достижения на 24-м заседании "Рамштайн", среди которых новые пакеты помощи из США, Канады и Великобритании.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Рустем Умеров уточнил, что США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.
Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним, что значительно усилит наши возможности в воздушных операциях.
Также новый пакет помощи, по словам министра, включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя.
Кроме того, Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT". На 5-летний срок подготовки пилотов и технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов.
Между тем Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно укрепит наши возможности в противовоздушной обороне.
Нидерланды, в свою очередь, предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность наших военно-воздушных сил.
Стало известно, что Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий, а Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок.
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