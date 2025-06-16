Умеров обещает жесткую борьбу с РФ: как будем возвращать пленных

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших. Об этом глава Минобороны сообщил у себя в соцсетях.

Погибшие защитники. Фото: из открытых источников

Министр сообщил, что 16 июня состоялся завершающий этап репатриации тел погибших в этом формате.

Рустем Умеров говорит, что с прошлой недели, с тех пор как началось выполнение договоренностей в Стамбуле, Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел.

"Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым — имя, жизнь, семья, которая ждет ответа. Спасибо всем, кто ежедневно делал это трудное, но необходимое дело. Мы не останавливаемся. Впереди — следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных. Мы возвращаем. Мы помним...", – отметил глава Минобороны.

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