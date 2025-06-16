Разведка назвала дату, когда Кремль готовит провокацию во время обмена

Россия готовится пойти на циничную провокацию против украинских военнопленных и их семей на последние дни обмена, предварительно – 20 июня. Решение начать эту кампанию принял лично российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовала Служба внешней разведки Украины (СВР).

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Украинским разведчикам стало известно, что россияне планируют распространить фальшивые списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных РФ. Цель – вызвать волну возмущения, панику в украинском обществе и переложить ответственность на украинскую власть.

По информации разведки, начало информационной кампании санкционировал лично глава Кремля, а руководит процессом один из первых заместителей главы администрации Путина. Российские пропагандисты активно разгоняют в СМИ и соцсетях эмоционально окрашенные месседжи, манипулируют статистикой и трактуют любые задержки в обмене как "саботаж" со стороны Украины.

В кампанию вовлечены все топовые кремлевские пропагандисты – от Симоньян и Соловьева до военкоров и блогеров. Кроме того, в ее распространении участвуют пророссийские маргинальные медиа в Европе, в частности, венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Основные нарративы, которые продвигает путинский режим: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

В Службе внешней разведки отмечают, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня).

"Финальной частью этого должно стать умышленное вбрасывание в СМИ искаженных (ложных) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом Россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления, — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю: детали.



