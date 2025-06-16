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Разведка назвала дату, когда Кремль готовит провокацию во время обмена

Враг планирует распространить фальшивые списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных РФ

сегодня, 13:49
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Кравцев Сергей

Россия готовится пойти на циничную провокацию против украинских военнопленных и их семей на последние дни обмена, предварительно – 20 июня. Решение начать эту кампанию принял лично российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовала Служба внешней разведки Украины (СВР).

Разведка назвала дату, когда Кремль готовит провокацию во время обмена

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Украинским разведчикам стало известно, что россияне планируют распространить фальшивые списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных РФ. Цель – вызвать волну возмущения, панику в украинском обществе и переложить ответственность на украинскую власть.

По информации разведки, начало информационной кампании санкционировал лично глава Кремля, а руководит процессом один из первых заместителей главы администрации Путина. Российские пропагандисты активно разгоняют в СМИ и соцсетях эмоционально окрашенные месседжи, манипулируют статистикой и трактуют любые задержки в обмене как "саботаж" со стороны Украины.

В кампанию вовлечены все топовые кремлевские пропагандисты – от Симоньян и Соловьева до военкоров и блогеров. Кроме того, в ее распространении участвуют пророссийские маргинальные медиа в Европе, в частности, венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Основные нарративы, которые продвигает путинский режим: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

В Службе внешней разведки отмечают, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня).

"Финальной частью этого должно стать умышленное вбрасывание в СМИ искаженных (ложных) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом Россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления, — говорится в сообщении.

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