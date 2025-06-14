Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю: детали

Украина и Россия 14 июня провели новый обмен пленными. Это уже четвертый обмен за неделю. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули военных, имеющих ранения и проблемы со здоровьем. Значительная часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство вернувшихся домой воинов – офицеры. Также часть освобожденных – моложе 25 лет.

Из российского плена возвратились украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Как рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему из возвращенных воинов — 63 года, самому молодому — 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина 14 июня вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД проведут экспертизы для идентификации погибших.



