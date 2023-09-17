Умер бывший глава Херсонской ОГА: сообщают, что его "довели до самоубийства"

В ночь на 17 сентября ушел из жизни экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, ему исполнилось 49 лет.

Геннадий Лагута (фото из открытых источников)

Трагическую новость обнародовали представители Херсонской ОВО.

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"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", — написано в тексте сообщения

Как свидетельствует неофициальная версия, Геннадий Лагута совершил самоубийство. В частности, депутат Сергей Хлань написал в социальных сетях, что Геннадий Лагута скончался в медицинском заведении.

Как он утверждает, его "довели до самоубийства".

"Он был главой областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения", — пишет Сергей Хлань.

Нардеп отмечает, что экс-председатель был единственным, кто не сбежал из областного центра в самом начале вторжения РФ, обеспечивал вывоз документов, проводил эвакуацию жильцов и блокировку электронных ключей.

В комментариях к сообщению нардеп отмечает, что экс-глава Херсонской области, очевидно, выпил смертельную дозу таблеток, чтобы совершить самоубийство.





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