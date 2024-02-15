"Укрнафта" значительно переплатила по контракту с компанией Свирского: СМИ провели расследование

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Государственная компания "Укрнафта" (фото из открытых источников)

Об этом сообщается в сюжете телеканала Киев.

Авторы материала со ссылкой на контракт сообщают, что "Укрнафта" только за сентябрь – декабрь 2023 якобы закупила МТБЭ на более миллиарда гривен. Причем, эта закупка отсутствует на сайте "Прозорро". Деньги "Укрнафты" пошли на счета швейцарской компании AGTG SA.

"Из собственных источников мы получили выдержки из контрактов с компанией. Здесь черным по белому прописано: берем цену в порту Роттердам, а затем добавляем еще 293 доллара за каждую метрическую тонну. На рынке тогда торговали в среднем за 1 тысячу долларов, следовательно, государственная "Укрнефть" прямо обязуется доплатить еще почти треть стоимости. Не за коррупционное ли обещание поделиться с руководством "Укрнефти" откатом?" — говорится в сюжете.

У компании AGTG ранее "Укргаздобыча" закупила метанол российского производства по завышенной цене. Суды по этому делу до сих пор продолжаются. По данным западных реестров, среди основных партнеров AGTG есть ООО "Элемент Нефти" и ООО "ТД "Газтрим". Эти фирмы входят в группу "Юнимекс", владеющую несколькими сетями АЗС и другими бизнесами. В тендерной документации представительницей швейцарской компании указана Ксения Павлюк. Шесть лет она работала на предприятиях группы "Юнимекс".

Бенефициаром компании "Юнимекс Трейдинг" является Евгений Свирский — гражданин Канады. По данным изданиям, на одном из нефтяных форумов в Варшаве его представляли в качестве гендиректора AGTG.

"То есть компании, которой "Укрнафта" дает царскую надбавку в треть, у которой другие ключевые партнеры — компании Свирского, тендеры которой организовала подчиненная Свирского, и сам он себя называет ее генеральным директором" — утверждают авторы расследования.

"Юнимекс" владеет торговыми марками ULTRA и MANGO. Как писал Цензор.net, это бренды сети АЗС топливной группы "Элемент", которую контролирует Борис Ганджа, который с 2019 года менеджерил сеть АЗС Glusco для окружения Виктора Медведчука. Утверждается, что Свирский якобы также является совладельцем ООО "Велсби Трейд" Плюс. Вторая половина компании принадлежит Ирине Корецкой — жене главы "Укрнафты" Сергея Корецкого.

"С этой закупкой должны разобраться соответствующие органы. Причем не только антикоррупционные, но и занимающиеся защитой национальной безопасности. Ведь деньги из "Укрнафты" пошли на финансирование людей и структур предателя Украины Виктора Медведчука", — сказано в расследовании.

1 февраля 2024 года детективы НАБУ провели обыск в "Укрнафте". Следственные действия проводились по делу труб, которые государственная компания без конкурса купила у общества "Интерпайп" в мае 2023 года за 282 млн грн.