Укрепление оборонных рубежей на северном направлении Украины продолжается, - Наев

Об этом в Телеэфире рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает портал "Комментарии".



Сергей Наев. Фото из открытых источников

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"Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям противника, начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил", — заявил командующий Объединенными силами ВСУ.

Предсказывая вероятные сценарии развития ситуации на северном направлении, там активно обустраивают систему инженерных заграждений. Она, по словам Наева, играет значительную роль в сдерживании неприятеля. И хотя, по состоянию на сегодняшний день россияне не готовы к наступлению, ВСУ стоят наготове, добавляет эксперт.

"Непосредственно на государственной границе и глубине обороны наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений. Продолжается минирование местности, создание минированных завалов, а также противотанковых рвов на участках дорог и путей возможного продвижения противника", — сказал он.

За последнюю неделю оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций. Вдоль границы обустроены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тыс. мин. А также вырыто около 1,5 тыс. метров траншей и 3,5 тыс. метров противотанковых рвов.

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