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"Укрэнерго" отменило график "послаблений" отключения света в Украине: что произошло

В "Укрэнерго" говорят, что причина отмены – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

8 июля 2024, 19:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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В период с 9 по 24 июля "Укрэнерго" решило приостановить проведение измерений фактического потребления электроэнергии по всем областям Украины. Это решение связано со значительным дефицитом энергетических ресурсов и возросшим спросом из-за жары.

"Укрэнерго" отменило график "послаблений" отключения света в Украине: что произошло

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Вместо индивидуальных измерений "Укрэнерго" установило графики почасовых отключений электроснабжения на всей территории страны. Согласно этому плану, с 9 июля с 05:00 до 14:00 часов будут использоваться две очереди отключений, с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, а в остальные часы – три очереди отключений.

Представители "Укрэнерго" объяснили, что отмена плановых измерений стала необходимым шагом для обеспечения равномерности ограничений потребления электроэнергии в ходе таких измерений. Они также отметили, что восстановление режимных измерений произойдет позже, когда ситуация с энергоснабжением облегчится и температура воздуха снизится.

Эта временная мера предназначена для обеспечения стабильности энергоснабжения в условиях растущего потребления электроэнергии и ограниченности энергетических ресурсов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на постоянные отключения света . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно активнее работать в вопросах проблем из-за отключения электроэнергии. Президент поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые предпринимает страна.

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что дал задачу главе Минэнерго Герману Галущенко сообщать украинцам о состоянии энергетической системы.
 



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3026
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