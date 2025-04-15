Украину заставляют идти на капитуляцию: что не так с соглашением США о ископаемых

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Клименко Елена
Соединенные Штаты Америки могут пытаться заставить Украину подписать соглашение, которое вызывает серьезные сомнения в ее содержании и функциональности, что может привести к манипуляциям. Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире телеканала "КИЕВ24".
Фото: 24 Канал
Однако эксперт отметил, что проблема состоит в том, что внимание обратили только на один пункт из этого списка, что, по его мнению, напоминает тактику Путина.
Также стоит отметить, что по словам министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, во время технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых, состоявшихся в Вашингтоне в прошлую пятницу, украинская делегация передала американской стороне свои предложения.
Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.
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