Украину заставляют идти на капитуляцию: что не так с соглашением США о ископаемых

Соединенные Штаты Америки могут пытаться заставить Украину подписать соглашение, которое вызывает серьезные сомнения в ее содержании и функциональности, что может привести к манипуляциям. Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире телеканала "КИЕВ24".

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"Я считаю, что нас могут заставить подписать соглашение, которое имеет достаточно сомнительный характер и функциональные возможности. Ведь стоит напомнить, что соглашение по использованию редкоземельных металлов было одной из частей мирного плана, который Владимир Зеленский представлял в сентябре 2024 года. способствовали бы выходу Украины на мирные переговоры с Россией", — пояснил Шлинчак.

Однако эксперт отметил, что проблема состоит в том, что внимание обратили только на один пункт из этого списка, что, по его мнению, напоминает тактику Путина.

"Это похоже на то, как Трамп в некоторых аспектах повторяет действия Путина. Я помню, как после принятия Минских договоренностей Путин также выделял один из пунктов и манипулировал им. Поэтому эти подходы имеют много общего. Наблюдать, как тебя пытаются уничтожить, не вариант", — добавил Шлинчак.

Также стоит отметить, что по словам министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, во время технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых, состоявшихся в Вашингтоне в прошлую пятницу, украинская делегация передала американской стороне свои предложения.

Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.