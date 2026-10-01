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Украину спасут от атак рективными дронами: какое категорическое решение окончательно добьет Путина

В 2026 году Украина уже во второй раз получила от партнеров зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

1 октября 2026, 18:50
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Клименко Елена

Воздушные силы ВСУ усилили противовоздушную оборону еще одной батареей немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM. Комплекс уже поставили на боевое дежурство в Украине. Об этом сообщает German Aid to Ukraine со ссылкой на собственные источники.  

Украину спасут от атак рективными дронами: какое категорическое решение окончательно добьет Путина

IRIS-T SLM . Фото: из открытых источников

Это уже вторая система IRIS-T SLM, которую Украина получила от Германии в течение 2026 года. Общая численность таких комплексов на вооружении украинских сил обороны теперь составляет 11.  

Ожидается, что к концу 2026 года Украина получит еще одну батарею IRIS-T SLM. Таким образом, поставки германских систем ПВО продолжаются, а их количество в украинской армии постепенно растет. При этом в прошлом году Украина также получила две батареи этого комплекса.

IRIS-T SLM предназначен для поражения разных воздушных целей на средней дальности. По данным Defense Express система способна перехватывать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Это в частности делает комплекс важным элементом защиты от российских ударных беспилотников, которые могут совершать полет на значительной высоте.  

В состав батареи входят по меньшей мере две пусковые установки IRIS-T SLS. Они предназначены для поражения целей на меньших дальностях – до 12 км – и высотах до 6 км. Применение различных версий комплекса позволяет формировать многоуровневую систему противовоздушной обороны, хотя может увеличивать расходы зенитных ракет.  

Производитель IRIS-T – немецкая компания Diehl Defence – ранее заявлял о планах наращивать выпуск ракет этого семейства. Для Украины это имеет особое значение из-за высокой нагрузки на системы ПВО и постоянных российских воздушных атак.

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