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Україну врятують від атак рективними дронами: яке категоричне рішення остаточо доб'є Путіна

У 2026 році Україна вже вдруге отримала від партнерів зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM

1 жовтня 2026, 18:50
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Клименко Елена

Повітряні сили ЗСУ посилили протиповітряну оборону ще однією батареєю німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM. Комплекс уже поставили на бойове чергування в Україні. Про це повідомляє German Aid to Ukraine із посиланням на власні джерела. 

Україну врятують від атак рективними дронами: яке категоричне рішення остаточо доб'є Путіна

IRIS-T SLM . Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, це вже друга система IRIS-T SLM, яку Україна отримала від Німеччини протягом 2026 року. Загальна кількість таких комплексів на озброєнні українських сил оборони тепер становить 11. 

Очікується, що до завершення 2026 року Україна отримає ще одну батарею IRIS-T SLM. Таким чином, поставки німецьких систем ППО продовжуються, а їхня кількість в українській армії поступово зростає. При цьому минулого року Україна також отримала дві батареї цього комплексу.

IRIS-T SLM призначений для ураження різних повітряних цілей на середній дальності. За даними Defense Express, система здатна перехоплювати цілі на відстані до 40 км та на висоті до 20 км. Це, зокрема, робить комплекс важливим елементом захисту від російських ударних безпілотників, які можуть здійснювати політ на значній висоті. 

До складу батареї також входять щонайменше дві пускові установки IRIS-T SLS. Вони призначені для ураження цілей на менших дальностях — до 12 км — та висотах до 6 км. Застосування різних версій комплексу дозволяє формувати багаторівневу систему протиповітряної оборони, хоча водночас може збільшувати витрати зенітних ракет. 

Виробник IRIS-T — німецька компанія Diehl Defence — раніше заявляв про плани нарощувати випуск ракет цього сімейства. Для України це має особливе значення через високе навантаження на системи ППО та постійні російські повітряні атаки.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада продовжує спрямовувати значні бюджетні кошти на державні медіаструктури. У проєкті бюджету РФ на 2027 рік на розділ "Засоби масової інформації" закладено 145,35 млрд рублів. Загалом протягом 2027–2029 років на цю сферу планують витратити 339,37 млрд рублів. 



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