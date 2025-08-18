Украину предупредили о значительно большей опасности, чем отказ от Донбасса: о чем речь

Потеря контроля над Черным морем для Украины будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем потеря Донбасса, заявил офицер Королевского флота в отставке, кавалер ордена Британской империи Том Шарп в статье The Telegraph.

По словам Шарпа, в условиях войны большее внимание сосредоточено на суше, в то время как стратегическое значение морских путей часто остается недооцененным. Однако именно свобода судоходства будет определять будущее экономики Украины.

"Украина не может позволить себе повторение такой ситуации. Важность свободы Черного моря гораздо больше, чем разделение территорий, что сейчас является предметом споров", — подчеркнул Шарп.

Офицер отметил важность Черноморской зерновой инициативы, которая была начата в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Инициатива позволила Украине увеличить экспорт зерна на 50%, в том числе вывезти 33 млн тонн продукции через 1000 морских рейсов. Однако в июле 2023 года, после того, как Путин вышел из соглашения, Россия возобновила атаки на судоходные пути, что повлекло за собой снижение объемов экспорта.

Шарп также отметил, что Украина быстро адаптировалась к новым условиям, разработав морские дроны и соединив их с ракетными ударами и операциями спецназа. Это позволило оттеснить Черноморский флот РФ в Севастополь.

"Украина не может позволить себе потерять свободу судоходства в Черном море. Это вопрос не только экономической стабильности, но и национальной безопасности", — добавил эксперт.

Согласно данным издания, потеря 80% судоходных возможностей может привести к снижению украинского ВВП на 10–12%, а косвенные убытки могут достигнуть 30%.

