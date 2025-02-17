Украину накроет 20-градусный мороз: где будет холоднее всего, когда придет потепление

Погода в Украине будет морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране – и уровень опасности. Из-за гололеда возможны осложнения движения транспорта.

Метеоролог Наталья Диденко предупреждает, что в Украине будет держаться холодная погода. В ближайшую ночь температура воздуха может снизиться до -19°C. В то же время осадки маловероятны.

Ожидается, что сильные морозы продержатся до конца недели, а потепление возможно только с 24 февраля.

На 18 февраля прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны 15-20°; днем 1-6° мороза, в высокогорье Карпат до 10° мороза. В Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью 6-11° мороза, днем около 0°".

По данным meteoprog, 18 февраля в Украине будет очень холодно. Самые высокие температурные показатели зафиксируют в Одесской области, где воздух прогреется до -3...1°C. Самая низкая температура ожидается в Сумской и Харьковской областях от -13 до -5°C.

В Киеве 18 февраля прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 2-4° мороза", – сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.