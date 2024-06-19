Украину и РФ попытаются усадить за стол переговоров: на сколько стороны готовы к компромиссам

Если оценивать Глобальный саммит мира количественно – то, несомненно, он был успешным для Украины, считает эксперт по международным вопросам Илья Куса.

Переговоры Украины и РФ

Он напомнил, что на саммите присутствовали 92 делегации, 57 глав государств и правительств, и министров. Из стран "Глобального Юга" лучше всего на хорошем уровне были представлены Латинская Америка и Ближний Восток. Приехали президенты Чили, Аргентины, Уругвая, Эквадора, Доминиканской республики, Коста-Рики и Гватемалы. Почти доехал президент Колумбии. Даже Бразилия направила посла, хотя думали, что её вообще не будет. Из Ближнего Востока были главы МИД, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

"Качественно, это неудача. Сблизить позиции Запада и не-Запада мы не смогли. Убедить не-Запад поддержать нашу "формулу мира" как основу будущих переговоров мы не смогли. Изменить их восприятие нашей войны как прокси-конфликта между США и РФ нам тоже не удалось, как и заручиться их поддержкой против России", — заявил эксперт.

Как результат, подчеркивает он, большая часть тех, кто поддержали Украину до, во время и после саммита — это западные партнёры + некоторые из их союзников. Почти весь "Глобальный юг" остался на своих позициях, которые сводятся к уже известным тезисам о том, что Украина и РФ не победят друг друга военным путем, "формула мира" Украины нереалистичная и утопичная на данном этапе. Также Глобальный юг дальше верит, что война в Украине — часть прокси-противостояния РФ и США, а в более глобальном смысле — борьба между "старым западным миропорядком" и "новым не-западным миропорядком". Там считают, чтобы обсуждать мир, нужно положить на стол переговоров все возможные мирные инициативы и идеи, в том числе звучавшие от не-западных государств: Турции, Бразилии, КНР, ЮАР, Индонезии.

"Я не вижу сейчас возможности нам изменить это восприятие, по крайней мере без колоссальной военной победы и острого кризиса внутри РФ, которые создадут впечатление быстрого краха России. Но даже в таком случае перебить, например, "пост-колониальные" антизападные сантименты всё равно не удастся. Большая часть стран "Глобального Юга" желают ликвидации "западного миропорядка" и установления новых правил игры, в формировании которых они будут участвовать наравне с Западом", — говорит эксперт.

По его мнению, в нынешних условиях, второй саммит мира, если он пройдет в ближайшие месяцы, будет выглядеть как попытка затянуть Украину на переговоры с участием РФ и без "формулы мира", на более компромиссной основе, которая будет предусматривать уступки с двух сторон.

"Будут ли к этому готовы Украина и РФ? Вопрос открыт, и саммит мира в Швейцарии не дал на него однозначный ответ. Россия продолжает продвигать повышенную планку требований и демонстративно отмахиваться от любых компромиссных формул. Как минимум лето они продолжат это делать, пытаясь создать силовое преимущество в переговорах через давление на фронте и летнее наступление", — заявил Куса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ с помощью союзников может попытаться созвать свой мирный саммит.



