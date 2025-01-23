Украину будут вести к победе через три этапа: на Западе раскрыли детали

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Кравцев Сергей
План победы Украины может предусматривать три этапа, чтобы сохранить устойчивый мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе сделал президент Финляндии Александр Стубб.
Александр Стубб. Фото из открытых источников
По его мнению, второй этап может длиться от трех до шести месяцев. Он отметил, что Украину нужно сажать за стол переговорах с РФ, когда она будет готова.
Стубб считает, что третьим этапом плана победы Украины будет восстановление территориальной целостности страны. Он отметил, что особенно важно сохранить независимость и суверенитет Украины.
Президент Финляндии подчеркнул, что Украина обязательно должна стать членом Евросоюза и членом НАТО. Это, по мнению финского лидера, единственный путь к поражению путинского режима.
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