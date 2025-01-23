Украину будут вести к победе через три этапа: на Западе раскрыли детали

План победы Украины может предусматривать три этапа, чтобы сохранить устойчивый мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото из открытых источников

"Для меня план победы линейный и он проходит через три этапа. Первый — краткосрочный. И в краткосрочной перспективе мы должны поддерживать Украину финансово, в военном смысле и политически. Эта поддержка должна продолжаться и усиливаться", — отметил президент Финляндии.

По его мнению, второй этап может длиться от трех до шести месяцев. Он отметил, что Украину нужно сажать за стол переговорах с РФ, когда она будет готова.

"Что надо сделать за эти три-шесть месяцев. Мне кажется, уже говорили, с чего нужно начинать. Украина должна начинать переговоры, какими бы они ни были и когда бы они ни были, с позиции силы. Никакие переговоры не могут проходить без Украины", — подчеркнул президент Финляндии.

Стубб считает, что третьим этапом плана победы Украины будет восстановление территориальной целостности страны. Он отметил, что особенно важно сохранить независимость и суверенитет Украины.

Президент Финляндии подчеркнул, что Украина обязательно должна стать членом Евросоюза и членом НАТО. Это, по мнению финского лидера, единственный путь к поражению путинского режима.

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