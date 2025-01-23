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Почему Зеленскому, все же, придется снизить призывной возраст до 18 лет: Times раскрыл детали

Times пишет о том, что Трамп может потребовать от Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет

сегодня, 12:01
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп может настаивать на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет в обмен на военную помощь, а его мирный план потребует территориальных уступок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое британское издание The Times.

Почему Зеленскому, все же, придется снизить призывной возраст до 18 лет: Times раскрыл детали

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Украина может получить больше американского оружия только в обмен на введение срочной военной службы для мужчин с 18 до 25 лет, считают британские журналисты. Они отмечают, что для президента Украины Владимира Зеленского этот вопрос является "красной линией".

"Зеленский защитил самых молодых мужчин своей страны от конфликта, который истощает ее ограниченную силу. Уклонение от призыва на военную службу распространено, поскольку наступает усталость от войны. Продление срока призыва может стать для него политически фатальным", — пишут авторы статьи.

Авторы публикации отмечают, что мирный план Дональда Трампа может предусматривать территориальные уступки агрессору, фактически "сдачу пятой части" страны. Зато гарантией сохранения неоккупированных земель должно стать размещение в Украине миротворческих войск из США и Европы. Для президента РФ Владимира Путина, который делал ставку на быструю победу, этот вариант завершения войны был бы стратегическим поражением, но его можно было бы выдать за победу, если захваченные земли останутся под контролем Кремля.

По мнению журналистов, 47-й президент Соединенных Штатов для достижения мира должен применять "метод кнута и пряника" к обеим сторонам, ведь ни Украина, ни Россия не намерены просто отступать после огромных потерь. Такой подход проявился в заметке Трампа в соцсети Truth Social в среду 22 января, в которой он призвал Путина закончить войну. Президент США в начале обращения заверил, что любит русский народ, всегда имел хорошие отношения с Путиным и не хочет навредить России, а после пригрозил дополнительными санкциями и ограничениями в случае отказа идти на уступки.

"Уязвимость России к новым экономическим войнам остается неопределенной, но нет сомнения, что ее экономика находится под сильным давлением, поскольку фальшивые официальные данные не в состоянии скрыть реальную инфляцию в пределах от 16 до 30 процентов и огромную нагрузку на государственные финансы, проявляющуюся через сокращение льгот ветеранам войны", — отметили авторы материала.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/dee8f42f-ed5d-4d59-b90b-944c673ed4ed
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