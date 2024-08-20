Украину атакует адская жара: до каких температур "нагреет" регионы

21 августа в Украине ожидается жаркая погода с грозовыми дождями в отдельных областях. По данным Укргидрометцентра, в большинстве регионов будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что жара будет усиливаться, и в центральных и восточных областях температура повысится до 37°C. Преобладает сухая погода благодаря антициклону. Однако в западных областях возможны дожди с грозами.

Ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура составит 15-20°C, а на побережье морей – до 23°C. В западных регионах днем ожидается 29-34°C, в то время как на остальной территории Украины жара будет достигать 35-37°C.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительное время.

