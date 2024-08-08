Украинскую СВО на Курщине задумал Сырский: что на это указывает

Происходящее в Курской области это украинская СВО (специальная военная операция) для обеспечения наших оборонных интересов в этом регионе, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, украинская сторона тоже может иметь амбицию создавать санитарные зоны на приграничных территориях РФ.

Александр Сырский

Политолог предполагает, что, скорее всего, эта операция задумана Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Это очень похоже на его стиль. Похожая – быстрая, неожиданная и нестандартная военная операция была проведена под руководством Сырского в Харьковской области в сентябре 2022 года. В адрес Сырского в последнее время было очень много критики, в частности, от известной депутат Верховной Рады Марьяны Безуглой. Сырскому нужно было напомнить о своем стратегическом потенциале. Эффектная военная операция – самый лучший способ для этого. Кажется, ему это удалось. Тем более что Президент Зеленский очень любит не только эффективные, но и эффектные действия, в частности, военные", — заявил Фесенко.

Что касается целей СВО в Курской области, то вероятно ВСУ хотят сделать то же, что сделали российские войска на севере Харьковской области — захватить определенный пограничный плацдарм на территории противника. В то же время, говорит Фесенко, прощупывается российская оборона на курском направлении.

"Если она окажется слабой, а у нас будет достаточно сил и резервов, то, возможно, мы увидим более активные наступательные действия по направлению к Курской и Курской АЭС. В России этого очень опасаются, и, наверное, будут значительно усиливать оборону в этом направлении", — отметил политолог.

При этом Фесенко считает, что в военной операции в Курской области важен не только военный эффект, но и политические и социально-психологические последствия.

"Главный политический эффект – это демонстрация переноса активных боевых действий на территорию РФ. В первый день даже ограниченных военных действий на Курщине Россия потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Кстати, это больше, чем нам удалось отвоевать от попытки прошлогоднего наступления на Юге Украины. Как оказалось, к украинскому наступлению на Курщине не были готовы ни российские власти (как местные, так и Кремль), ни российское общество", — отметил политолог.

При этом Фесенко считает, что в ходе этой военной операции проверяется и оценивается как реакция российского руководства на атаку ВСУ на территорию РФ, так и реакция западных партнеров, в первую очередь США.

"Украинское наступление в Курской области – это еще и демонстрация американцам, что не следует бояться ударов по российской территории. Это еще один способ убеждения западных партнеров, что нужно снять ограничения для использования западного оружия на российской территории", – подчеркнул эксперт.

Политолог называет показательным то, что в США и ЕС отреагировали после того, как стало очевидным, что реакция Путина и российского руководства на ситуацию в Курской области очень сдержанна. Путин назвал это "масштабной украинской провокацией" и не стал официально объявлять войну Украине, хотя к этому призывали в российских социальных сетях и телеграмм-каналах. Тем более, добавляет политолог, речь не идет о применении против Украины тактического ядерного оружия, к чему также призывают Путина наиболее агрессивные сторонники войны против Украины.

Очевидно, что Путин не хочет поднимать градус нынешней войны, усиливать ее интенсивность и остроту. Это может привести к неконтролируемым негативным последствиям и в дальнейших отношениях РФ с Западом, и в развитии внутренней ситуации в России. Кажется, иногда российский диктатор может быть не менее осторожным, чем Президент США Байден", — добавил Фесенко.

Впрочем, по его словам, вероятная реакция Кремля — в Курскую область направят дополнительные подразделения российской армии и военную технику, чтобы выбить украинские войска с территории РФ. Возможны также демонстративные воздушные удары по крупным городам Украины как акт возмездия. Но такие удары и так регулярно бывают, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на события в Курской области.



