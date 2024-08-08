Украинскую СВО на Курщине задумал Сырский: что на это указывает

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Ткачик Олеся
Происходящее в Курской области это украинская СВО (специальная военная операция) для обеспечения наших оборонных интересов в этом регионе, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, украинская сторона тоже может иметь амбицию создавать санитарные зоны на приграничных территориях РФ.
Александр Сырский
Политолог предполагает, что, скорее всего, эта операция задумана Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Что касается целей СВО в Курской области, то вероятно ВСУ хотят сделать то же, что сделали российские войска на севере Харьковской области — захватить определенный пограничный плацдарм на территории противника. В то же время, говорит Фесенко, прощупывается российская оборона на курском направлении.
При этом Фесенко считает, что в военной операции в Курской области важен не только военный эффект, но и политические и социально-психологические последствия.
При этом Фесенко считает, что в ходе этой военной операции проверяется и оценивается как реакция российского руководства на атаку ВСУ на территорию РФ, так и реакция западных партнеров, в первую очередь США.
Политолог называет показательным то, что в США и ЕС отреагировали после того, как стало очевидным, что реакция Путина и российского руководства на ситуацию в Курской области очень сдержанна. Путин назвал это "масштабной украинской провокацией" и не стал официально объявлять войну Украине, хотя к этому призывали в российских социальных сетях и телеграмм-каналах. Тем более, добавляет политолог, речь не идет о применении против Украины тактического ядерного оружия, к чему также призывают Путина наиболее агрессивные сторонники войны против Украины.
Впрочем, по его словам, вероятная реакция Кремля — в Курскую область направят дополнительные подразделения российской армии и военную технику, чтобы выбить украинские войска с территории РФ. Возможны также демонстративные воздушные удары по крупным городам Украины как акт возмездия. Но такие удары и так регулярно бывают, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на события в Курской области.
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